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Deprem Tekirdağ'ı salladı: "Çok korktuk"

7 dakika önce

Deprem Tekirdağ'ı salladı: "Çok korktuk"TEKİRDAĞ - Silivri'de 5.8 şiddetinde meydana gelen deprem, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde de hissedildi.

Deprem Tekirdağ'ı salladı: "Çok korktuk"

TEKİRDAĞ - Silivri'de 5.8 şiddetinde meydana gelen deprem, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde de hissedildi. Bir esnaf, "Çay güğümünü bırakıp, dışarı kaçtık" dedi.

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 şiddetinde deprem Malkara ilçesinde de vatandaşları korkuttu. Depremi kapalı alanda hisseden vatandaşlar, soluğu açık alan ve parklarda aldı.

İlçede bir esnaf, "Yeni demlediğim çayı bardaklara doldururken, gürültülü bir sallantı oldu. Kahvehanedeki müşterilerle çay güğümünü bırakıp kaçtım" diye konuştu.

Bir vatandaş ise, yaşanan sarsıntının 1999 depremini hatırlattığını söyledi.

Deprem Tekirdağ'ı salladı: Çok korktuk

Tekirdağ, Silivri, Malkara, Genel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 04:58 Kaynak: İHA
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