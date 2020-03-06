Deprem travmasına uzman desteği - Son Dakika
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Deprem travmasına uzman desteği

6 saat önce

Elazığ'da depremin yaraları sarılması kapsamında gönüllü olarak bir araya gelen psikiyatrist, psikolog, sosyal hizmet uzmanı ve psikolojik danışmanlardan oluşan Travma İyileştirme Grubu, depremzedelere terapi hizmeti veriyor.

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Elazığ'da depremin yaraları sarılması kapsamında gönüllü olarak bir araya gelen psikiyatrist, psikolog, sosyal hizmet uzmanı ve psikolojik danışmanlardan oluşan Travma İyileştirme Grubu, depremzedelere terapi hizmeti veriyor.


24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonra yaralar sarılmaya devam ediyor. Bu kapsamda Aile, Calışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme Derneği (EMDR) Travma İyileştirme Grubu, depremden en çok etkilenen vatandaşların hafızalarından depremin neden olduğu olumsuz etkileri silmeye çalışıyor. Depremin yaşandığı ilk günden bu yana sahadaki çalışmalarına yoğun tempoda devam eden gönüllü terapistler,kurumlarla ile koordineli bir şekilde belirlenen bölgelere giderek vatandaşların yaşadıkları travmalardan sonra terapi desteği veriyor.


"240 meslektaşımız buraya gelecek"


Sahadaki çalışmaları hakkında bilgi veren EMDR Travma İyileştirme Grubu Başkanı Psikolog Şenel Karaman, " Elazığ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile birlikte çalışıyoruz. İl Müdürlüğü bünyesindeki uzmanlar, depremzedeler ile teker teker görüştüler ve ileri düzeyde psikolojik desteğe ihtiyacı olan vatandaşları belirlediler. Bizler de onlarla ya çadır kentlerde ya da müdürlüğün bize ayırdığı merkezde görüşüyoruz. 240 meslektaşımız buraya gelecek. Bunların hepsi eğitimli ve travma konusunda uzmanlar. İyi bir terapi yöntemi uyguluyoruz. Dünyanın en son teknikleriyle çalışıyoruz. Son derece verimli sonuçlar aldık. Çünkü çok kısa sürede insanlar sonuç alabiliyorlar. Bizim çalışmamız, Elazığ'daki bu psikolojik travma temizleninceye kadar devam edecek" dedi. - ELAZIĞ

Elazığ, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 10:43 Kaynak: İHA
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