Deprem uzmanı Moriwaki: "Alınacak tedbirlerle deprem hasarı yüzde 70 azaltılabilir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Deprem uzmanı Moriwaki: 'Alınacak tedbirlerle deprem hasarı yüzde 70 azaltılabilir' - Son Dakika

Deprem uzmanı Moriwaki: "Alınacak tedbirlerle deprem hasarı yüzde 70 azaltılabilir"

6 saat önce

Deprem uzmanı ve yüksek mimar Yoshinori Moriwaki, alınacak tedbirlerle depremlerin yol açacağı hasarın yüzde 70 azaltılabileceğini söyledi.

Deprem uzmanı Moriwaki:

Deprem uzmanı ve yüksek mimar Yoshinori Moriwaki, alınacak tedbirlerle depremlerin yol açacağı hasarın yüzde 70 azaltılabileceğini söyledi.

Moriwaki, Muş Alparslan Üniversitesi Prof. Dr. Sabahattin Zaim Konferans Salonu'nda düzenlenen konferans yaptığı konuşmada, dünyada deprem sayısı sıralamasında Japonya'nın dördüncü, Türkiye'nin ise altıncı sırada yer aldığını belirtti.

Türkiye'nin fay hatlarının geçtiği bir coğrafyada yer aldığına işaret eden Moriwaki, şunları kaydetti:

"Binaların depreme dayanıklı yapılması gerekiyor. Maalesef şu anda depreme dayanıklı olmayan binalar mevcut. Japonya'da deprem tatbikatları tüm kurumlarda yapılıyor. Türkiye'de de kamu kurumları, belediyeler ve okullarda deprem tatbikatlarının artırılması gerekiyor. Türkiye ve Japonya depremden kaçamayacak iki ülke. İki ülkenin de hazır olması gerekiyor. Deprem sonrasında ne kadar hasar olabilir, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ne kadar zarar görebilir diye hesaplamalar yapılıyor. Alınacak tedbirlerle depremlerin yol açacağı hasar yüzde 70 azaltılabilir."

Muş Alparslan Üniversitesi, Japonya, Türkiye, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 06:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erdoğan sinyali verdi! Faiz indirimleri devam edecek
Son Dakika: Trump, Türkiye'ye yaptırım içeren savunma bütçesini bugün onaylayacak Yerli otomobille ilgili yeni detaylar ortaya çıktı: Elektrikle çalışacak, biri sürpriz üç modeli tanıtılacak ABD Savunma Bakanı Esper'den Erdoğan'ın "İncirlik'i kapatırız" restine yanıt: Bunun nedeni nedir görüşmem gerekiyor

Son Dakika Haberleri
00:56 Katarlılara arazi satma vaadiyle 40 milyon liralık vurgun - Son Dakika
00:54 İBB önünde protesto eylemi yapan hayvanseverler İmamoğlu ile görüştü - Son Dakika
00:44 Kendisinden 3 yıldır haber alınamayan kişiyi öldürdükleri iddia edilen 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
00:36 GÜNDEM ÖZETİNE EK - Son Dakika
00:36 İstanbul'da taciz şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
23:54 Son dakika: Terör örgütü DHKP/C'nin üst düzey sorumlusu Oya Aslan yakalandı - Son Dakika
23:42 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan Doğa Koleji krizine neden müdahale etmediklerini açıkladı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 01:07:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Deprem uzmanı Moriwaki: "Alınacak tedbirlerle deprem hasarı yüzde 70 azaltılabilir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]