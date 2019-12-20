Deprem uzmanı Moriwaki:

Deprem uzmanı ve yüksek mimar Yoshinori Moriwaki, alınacak tedbirlerle depremlerin yol açacağı hasarın yüzde 70 azaltılabileceğini söyledi.

Moriwaki, Muş Alparslan Üniversitesi Prof. Dr. Sabahattin Zaim Konferans Salonu'nda düzenlenen konferans yaptığı konuşmada, dünyada deprem sayısı sıralamasında Japonya'nın dördüncü, Türkiye'nin ise altıncı sırada yer aldığını belirtti.

Türkiye'nin fay hatlarının geçtiği bir coğrafyada yer aldığına işaret eden Moriwaki, şunları kaydetti:

"Binaların depreme dayanıklı yapılması gerekiyor. Maalesef şu anda depreme dayanıklı olmayan binalar mevcut. Japonya'da deprem tatbikatları tüm kurumlarda yapılıyor. Türkiye'de de kamu kurumları, belediyeler ve okullarda deprem tatbikatlarının artırılması gerekiyor. Türkiye ve Japonya depremden kaçamayacak iki ülke. İki ülkenin de hazır olması gerekiyor. Deprem sonrasında ne kadar hasar olabilir, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ne kadar zarar görebilir diye hesaplamalar yapılıyor. Alınacak tedbirlerle depremlerin yol açacağı hasar yüzde 70 azaltılabilir."