Deprem Uzmanı Moriwaki: "Her an deprem bekliyor gibi hazır olmak lazım" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Deprem Uzmanı Moriwaki: 'Her an deprem bekliyor gibi hazır olmak lazım' - Son Dakika

Deprem Uzmanı Moriwaki: "Her an deprem bekliyor gibi hazır olmak lazım"

6 saat önce

Bingöl'e gelen deprem uzmanı Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki, "Bingöl'ün her zaman her an hazır olması lazım. Çünkü daha önce ciddi depremler atlatmış bir bölge. Her an deprem bekliyor gibi hazır olmak lazım" dedi.

Deprem Uzmanı Moriwaki:

Bingöl'e gelen deprem uzmanı Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki, "Bingöl'ün her zaman her an hazır olması lazım. Çünkü daha önce ciddi depremler atlatmış bir bölge. Her an deprem bekliyor gibi hazır olmak lazım" dedi.


Bingöl Doğal Afet Gönüllüleri Derneği öncülüğünde belediye, Bingöl Üniversitesi ile İl Afet ve Acil Durum, İl Sağlık, İl Milli Eğitim ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerince deprem konferansı organize edildi. Konuşmacı olarak deprem uzmanı Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki'nin katıldığı program Bingöl Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonunda yapıldı.


Bingöl depremselliğinin işlendiği sunumunu yapan Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki, kentin her an depreme hazır olması gerektiğini aktardı. Bingöl fay hattının, Kuzey Anadolu ve Orta Anadolu'nun kesiştiği yer olduğuna değinen Moriwaki, "Yakın zamanda veya 2020 yıl içinde deprem olur mu açıkçası bunu şimdiki teknoloji de, biz de bunu saptayamıyoruz ama Bingöl'ün her zaman her an hazır olması lazım. Çünkü daha önce ciddi depremler atlatmış bir bölge. Ailelerin önlem alması lazım. Her an deprem bekliyor gibi hazır olmak lazım. Yine her ailenin her evin deprem çantasının hazır olması gerekir. Çanta içinde bütün mevsim şartlarına uygun araç ve gereçlerin de olması gerekiyor" dedi.


Deprem öncesinde, esnasında ve sonrasında yapılması gerekenleri aktaran Moriwaki, depremle ilgili yapılan eğitimler ve tatbikatlara katılımın önemli olduğunu ve aile bireylerinin acil durum planı yapması gerektiğini kaydetti.


Programa Vali Kadir Ekinci'nin yanı sıra Belediye Başkan Vekili M. Sait Kolak, Bingöl Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdullah Taşkesen, BİNDAG Derneği Başkanı Semiramis Karaaslan, kurum müdürleri, vatandaşlar ve çok sayıda öğrenci katıldı. - BİNGÖL

Bingöl Üniversitesi, Bingöl, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 04:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Marmara Denizi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem oldu
Meteoroloji, Adana'yı uyardı! Yağışlar kuvvetli şekilde devam edecek İzmir'de su kesintisine dikkati çekmek için yağmur suyuyla sokakta yıkandılar Adana, Hatay ve Kayseri'nin bazı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi

Son Dakika Haberleri
23:29 Antalya alanya'da sağanak ve rüzgar 100 dönüm serayı vurdu - Son Dakika
23:26 Manisa aile hekimi doktor intihar etti - Son Dakika
23:25 Hindistan'da protestolar sürüyor - Son Dakika
23:25 BEYOĞLU'NDAKİ SAINT ANTUAN KİLİSESİ'NDE NOEL AYİNİ DÜZENLENDİ - Son Dakika
23:25 FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 9 zanlı tutuklandı - Son Dakika
22:52 Meteoroloji, Adana'yı uyardı! Yağışlar kuvvetli şekilde devam edecek - Son Dakika
22:50 Marmara Denizi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 23:33:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Deprem Uzmanı Moriwaki: "Her an deprem bekliyor gibi hazır olmak lazım" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]