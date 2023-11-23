Malatya'daki sarsıntılar sonrası Deprem Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan açıklama: Artçılar 2-3 yıl sürecek

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, Malatya ve Adıyaman'daki depremlerin ardından bir açıklama yaptı. Ercan, "Adıyaman- Sincik'de 17.46'da, 7 km'de M5,3'lük deprem, sonra M4,7 artçısı oldu. Dört kırığı kırarak toplam M8,0'lik gerginlik boşaltan depremin artçılarıdır. 11 ilde artçılar M6,3 büyüklüğüne kadar 2 ile 3 yıl sürecektir. Depremleri gören yapılar yorgundur. Çelik yapı yapılmalı" dedi.

MALATYA VE ADIYAMAN'DA ART ARDA DEPREMLER

Merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesinde olmak üzere 3 dakika arayla 5,2 ve 4,7 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Yaklaşık 1 saat sonra Adıyaman ise 3,5 şiddetinde sarsıldı.

ARTÇI SARSINTILAR 2 İLE 3 YIL SÜRECEK

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, sarsıntıların ardından bir açıklama yaptı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünden etkilenen 11 ili uyaran Ercan, 6.3'ü kadar yükselebilecek olan artçıların 2 ile 3 yıl süreceğine dikkat çekti.

"DEPREMLERİ GÖREN YAPILAR YORGUNDUR"

Ercan, şunları söyledi: "Adıyaman-Sincik'de 17.46'da, 7 km'de M5,3'lük deprem, sonra M4,7 artçısı oldu. Dört kırığı kırarak toplam M8,0'lik gerginlik boşaltan depremin artçılarıdır. 11 ilde artçılar M6,3 büyüklüğüne kadar 2 ile 3 yıl sürecektir. Depremleri gören yapılar yorgundur. Çelik yapı yapılmalı"