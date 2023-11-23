Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, Malatya ve Adıyaman'daki depremlerin ardından bir açıklama yaptı. Ercan, "Adıyaman- Sincik'de 17.46'da, 7 km'de M5,3'lük deprem, sonra M4,7 artçısı oldu. Dört kırığı kırarak toplam M8,0'lik gerginlik boşaltan depremin artçılarıdır. 11 ilde artçılar M6,3 büyüklüğüne kadar 2 ile 3 yıl sürecektir. Depremleri gören yapılar yorgundur. Çelik yapı yapılmalı" dedi.
Merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesinde olmak üzere 3 dakika arayla 5,2 ve 4,7 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Yaklaşık 1 saat sonra Adıyaman ise 3,5 şiddetinde sarsıldı.
Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, sarsıntıların ardından bir açıklama yaptı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünden etkilenen 11 ili uyaran Ercan, 6.3'ü kadar yükselebilecek olan artçıların 2 ile 3 yıl süreceğine dikkat çekti.
Ercan, şunları söyledi: "Adıyaman-Sincik'de 17.46'da, 7 km'de M5,3'lük deprem, sonra M4,7 artçısı oldu. Dört kırığı kırarak toplam M8,0'lik gerginlik boşaltan depremin artçılarıdır. 11 ilde artçılar M6,3 büyüklüğüne kadar 2 ile 3 yıl sürecektir. Depremleri gören yapılar yorgundur. Çelik yapı yapılmalı"
Son Dakika › Güncel › Malatya'daki sarsıntılar sonrası Deprem Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan açıklama: Artçılar 2-3 yıl sürecek - Son Dakika