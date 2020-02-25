Deprem uzmanı Turgutlu'da konuşacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Deprem uzmanı Turgutlu'da konuşacak - Son Dakika

Deprem uzmanı Turgutlu'da konuşacak

6 saat önce

Turgutlu Belediyesi, Turgutlu Kent Konseyi ve 1920 Fikir ve Kültür Derneği tarafından Prof. Dr. Hasan Sözbilir'in konuşmacı olarak katılacağı 'Turgutlu fay hatları ve depremler' konulu bir konferans gerçekleştirilecek.

Deprem uzmanı Turgutlu'da konuşacak, System.String[]

Turgutlu Belediyesi, Turgutlu Kent Konseyi ve 1920 Fikir ve Kültür Derneği tarafından Prof. Dr. Hasan Sözbilir'in konuşmacı olarak katılacağı 'Turgutlu fay hatları ve depremler' konulu bir konferans gerçekleştirilecek.


Manisa'nın birçok ilçesinde hissedilen depremler nedeniyle Turgutlu Belediyesi, Turgutlu Kent Konseyi ve 1920 Fikir ve Kültür Derneği tarafından Turgutlu'nun Fay Hatları ve Deprem Konferansı düzenleniyor. Turgutlu eski Belediye Binasında Çarşamba günü saat 20.00'da başlayacak konferansta Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir konuşmacı olarak yer alacak.


Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Turgutlu'nun fay hatları, deprem öncesi ve sonrasında yapılması gerekenler, alınması gereken önlemler gibi daha birçok konunun konuşulacağı bu önemli konferansa tüm halkımız davetlidir. Afet ve acil durumlarda yapılması gerekenlerle ilgili çalışmalarımız devam edecek. Hem vatandaşlarımızı bu konularda bilinçlendirmek için hem de kamu kurum ve kuruluşlarının bu durumlara hazırlıklı olması için gerekli adımları atacağız." şeklinde konuştu. - MANİSA

Turgutlu Belediyesi, Kent Konseyi, Turgutlu, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 10:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha! Van ve çevre illerde de hissedildi
Deprem korkusu nedeniyle otların içerisinde yatıyor Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Koronavirüs hastalarının saklandığı iddiaları yalan Son Dakika: Bahçeli'nin çağrısı sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı HDP kongresiyle ilgili soruşturma başlattı

Son Dakika Haberleri
16:46 Hüseyin Usta, Hollywood'a çalışıyor
16:46 Almula Merter'den yeni roman
16:11 Karanfilin faydaları neler? Karanfil neye iyi gelir?
16:11 Kayısı çekirdeğinin faydaları neler? Kayısı çekirdeği neye iyi gelir?
15:41 Gülden ve Ümit Yaşar Türkiye turnesine çıkıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 17:21:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Deprem uzmanı Turgutlu'da konuşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]