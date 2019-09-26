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Deprem uzmanları, deprem sempozyumunda depreme yakalandılar

1 saat önce

Deprem uzmanları, deprem sempozyumunda depreme yakalandılarKOCAELİ - İstanbul'da yaşanan depremin hissedildiği Kocaeli'de akademisyenler ve deprem araştırmacıları, deprem sempozyumu sırasında depreme yakalandı.

Deprem uzmanları, deprem sempozyumunda depreme yakalandılar

KOCAELİ - İstanbul'da yaşanan depremin hissedildiği Kocaeli'de akademisyenler ve deprem araştırmacıları, deprem sempozyumu sırasında depreme yakalandı. Şaşkınlık yaşayan sempozyum katılımcıları daha sonra salonu boşalttı.

İstanbul'da yaşanan deprem Kocaeli'de de de hissedildi. Kocaeli'de dün başlayan 6.Uluslararası Deprem Sempozyumu'nda oturum sırasında depreme yakalanan akademisyenler ise şaşkınlık yaşadı. İtalyan bir deprem araştırmacısının konuşması sırasında deprem hissedildi. Arkasında bulunan platformun ve avizenin yaşadığını gören araştırmacı, bir süre etrafa baktı. Daha sonra sahneden inen araştırmacı ile birlikte, salonda bulunan akademisyen ve araştırmacılar salondan sakin bir şekilde ayrıldı. Bir süre sonra katılımcılar tekrar salona dönerek sempozyum oturumuna devam etti.

O anlar ise saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde İtalyan konuşmacının kürsüde olduğu sırada arka planda bulunan platform sallanıyor. Deprem olduğunu fark eden konuşmacı, durumu şaşkınlıkla izliyor. Daha sonra konuşmacı kürsüden ayrılıyor. Bir süre sonra katılımcılar sempozyum salonuna geri dönüyor.

Deprem uzmanları, deprem sempozyumunda depreme yakalandılar

İstanbul, Kocaeli, Genel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:14 Kaynak: İHA
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