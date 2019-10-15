Deprem uzmanları İstanbul'da bir araya geldi

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, "Türkiye acı verici depremlerle karşılaştı. Şimdi de beklenen büyük İstanbul depremi var. Türkiye ekonomisi gelişti ancak depremle ilgili yapılması gereken birçok iş var." dedi.

İstanbul Teknik Üniversitesince, (İTÜ) 17 Ağustos 1999'da meydana gelen Marmara Depremi'nin 20. yılında düzenlenen uluslararası deprem sempozyumu başladı.

İTÜ Ayazağa Kampüsü Süleyman Demirel Kültür Merkezinde düzenlenen sempozyum, üniversite senatosu kararıyla dünyada ve Türkiye'de yer bilimleri alanında bilim ve teknolojinin gelişmesine sağladıkları katkılar nedeniyle Prof. Dr. John F. Dewey, Prof. Dr. Dan McKenzie ve Prof. Dr. Xavier Le Pichon'a fahri doktora beratları takdim edilmesiyle başladı.

Sempozyumun açılışında konuşan İTÜ Rektörü Karaca, bu sene Düzce ve İzmit depreminin 20. yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, "Depremde kaybettiğimiz bütün insanları anıyoruz. Deprem olmaya hala devam ediyor, son olan depremi biliyorsunuzdur. Depremin birçok boyutu olduğu gibi bir de finansal boyutu var. Depremin Türkiye'ye maliyeti yaklaşık 17 milyon dolar olmuştu. Bu rakam, Türkiye'nin o zamanki Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'nın (GSYH) yüzde 50'si demek oluyor. Türkiye acı verici depremlerle karşılaştı. Şimdi de beklenen büyük İstanbul depremi var. Türkiye ekonomisi gelişti ancak depremle ilgili yapılması gereken birçok iş var." diye konuştu.

Açılış öncesi basın mensuplarına sempozyuma ilişkin bilgi veren İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ziyadin Çakır da 3 gün boyunca çok yönlü bir çalışma yürütüleceğini söyledi.

Çakır, "Burada özellikle Marmara Denizi'ndeki depremlerden bu yana çalışmış Fransa, Almanya, Amerika, İtalya, Japonya gibi ülkelerden bilim insanlarını davet ettik. Onlar da 20 yıldır neler bulduklarını, nasıl araştırma yaptıklarını anlatacaklar. Gelenlerin tamamı, Türkiye'de çalışma yapmış bilim insanlarından oluşuyor. Bunun yanı sıra Yunanistan'dan, Suudi Arabistan'dan bilim insanları da geliyor." ifadelerini kullandı.

Bilim insanlarının 3 gün sürecek oturumlarda depreme ilişkin 20 yıllık çalışmalarını anlatacaklarını kaydeden Çakır, "5,8'lik Silivri depremi ile ilgili yeni çalışmalar ve bilgiler de anlatılacak. O deprem çok kritik bir yerde meydana geldi. Nerede meydana geldiği, mekanizması, büyük depremi tetikleyip tetiklemeyeceği gibi bir takım sorulara ışık tutabilir." değerlendirmesini yaptı.

Deprem konusunda uzman yerli ve yabancı birçok önemli ismi bir araya getiren sempozyumda, Marmara Denizi'nde son 20 yılda gerçekleştirilen araştırmaların bulguları da paylaşılacak.

Ayrıca beklenen İstanbul depreminin de masaya yatırılacağı sempozyum, yapılacak bilimsel oturum ve panellerin ardından 18 Ekim'de sona erecek.