?Deprem var ve konutları acilen yenilememiz gerekiyor? - Son Dakika

?Deprem var ve konutları acilen yenilememiz gerekiyor?

' EYLÜL ayında İstanbul'da yaşanan 5.8'lik depremin ardından Esenler'de hasar görmüş binalarda yıkımlar gerçekleştiriyor.

?Deprem var ve konutları acilen yenilememiz gerekiyor?, System.String[]
' EYLÜL ayında İstanbul'da yaşanan 5.8'lik depremin ardından Esenler'de hasar görmüş binalarda yıkımlar gerçekleştiriyor. Esenler Belediyesi, bir yandan da yapılan konutlarla vatandaşlarını tekrar evlerine kavuşturuyor. Başkan Mehmet Tevfik Göksu, 'Biz bu yapıları yıkarak, yerinde yapılması gerekiyorsa yerinde, yerinde yapılamıyorsa bunları transfer ediyoruz. Bu ve bunun gibi konutları yıkarak yenilemeye gayret gösteriyoruz. Deprem var diye bağırmanın hiç anlamı yok. Deprem var ve bizim acilen konutları yenilememiz gerekiyor' dedi.

Marmara'da beklenen büyük deprem öncesi kentsel dönüşüme de hız verildi. Özellikle İstanbul'un en kalabalık ilçelerinden olan Esenler'de, hasarlı binalar yıkılıyor ve deprem dönüşümüne uygun şekilde ya yerinde inşa ediliyor, ya da akıllı ve güvenli şehir adıyla inşa edilen yerlere vatandaşlar taşınıyor. Bu süreçte de ilçede yer alan 96 bin hasarlı konutun büyük bölümünün yıkımı gerçekleştirildi. Bugün de bir bina yıkımı sırasında Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, binanın beton örneklerini inceledi ve yıkımı daha önce gerçekleştirilen başka bir binada ise demir oranının normal bina inşasında olması gerekenden yüzde 90 daha az olduğunu söyledi.'96 BİN KONUTUN DÖNÜŞMESİ GEREKİYOR?Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Esenler'in bütününün planını deprem dönüşümüne göre yeniden değiştirdiklerini dile getirerek, '96 bin konutun dönüşmesi gerekiyor. Bunların 56 binini dönüştürdük. Burada da yaptığımız konutlarla birlikte yılsonu itibariyle taşınmalar başlayacak. Esenler'de ki riskli yapıların transferleri buraya gerçekleşecek' dedi.'2021 SONUNDA 5 BİN KONUT TRANSFER EDİLMİŞ OLACAK?Harita üzerinden yıkımı gerçekleştirilen ve yıkımı yapılacak olan riskli bölgeleri gösteren, ayrıca yeni yapılacak olan konut projelerinin planlarını da anlatan Başkan Göksu, 'Yaklaşık 40 bin civarında konut yapılacak. Hepsi taşınacak buraya ve bunların bütün senaryosu belli şu anda.  İnşallah 2021 sonunda 5 bin konut transfer edilmiş olacak. Planlarda okul, park, meydan gibi toplu kullanım alanları da belli ve proje içerisinde yer almaktadır' diye konuştu.'DEPREM VAR DİYE BAĞIRMANIN HİÇ ANLAMI YOK?5.8'lik Silivri depreminde ağır hasar gören bina sayısının Esenler'de 41 olduğunu vurgulayan Başkan Göksu, 'Bu 41 adet binanın 26'sını yıktık. Bu binalar mühendislik hizmeti almamış, imar kayıtları ve ruhsat işlemleri olmayan binalar. Bugün yıktığımız bina yine Silivri depreminde hasar görmüş bir bina. Bakanlık nezdinde yönetmelik C-25 beton kalitesi istiyor. Biz Esenler Belediyesi olarak C-35'i onaylıyoruz.  Yıkılan binanın Bakanlık tarafından yapılan beton kalitesi ise C-7. Bu beton deniz kumu ve midye kabuklarından oluşan vurduğunuzda hemen kırılan bir beton. Biz bu yapıları yıkarak yerinde yapılması gerekiyorsa yerinde, yerinde yapılamıyorsa bunları transfer ediyoruz. Bu ve bunun gibi konutları yıkarak yenilemeye gayret gösteriyoruz. Deprem var diye bağırmanın hiç anlamı yok. Deprem var ve bizim acilen konutları yenilememiz gerekiyor' dedi.

Öte yandan örnek yıkım alanında eski ve yeni yapılardaki demir ve beton numuneleri sergilenerek, deprem ve kentsel dönüşüm gerçeği karşılaştırmalı olarak gözler önüne serildi.


- Ndoğduistanbul
İstanbul, Esenler, Deprem, Göksu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 16:13

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ?Deprem var ve konutları acilen yenilememiz gerekiyor? - Son Dakika
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