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Son Dakika Güncel 'Deprem ve Yangın Tatbikatı' düzenlendi - Son Dakika

'Deprem ve Yangın Tatbikatı' düzenlendi

6 saat önce

Malatya Büyükşehir Belediyesi Trafik Eğitim Parkında 'Deprem ve Yangın Tatbikatı' düzenlendi.

'Deprem ve Yangın Tatbikatı' düzenlendi, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediyesi Trafik Eğitim Parkında 'Deprem ve Yangın Tatbikatı' düzenlendi.


Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlıkları ile Milli Eğitim Müdürlüğü ve AFAD işbirliğiyle gerçekleştirilen Deprem ve Yangın Tatbikatı'na TOKİ Ortaokulu, Milli Egemenlik İlk Okulu ile Yaşam Akademisi öğrencileri katıldı.


Trafik Eğitim Parkı eğitim salonunda çocuklara sine vizyon eşliğinde deprem anında neler yapılmalı, nerelerde durulmalı ve beklenilmesi gereken alanlar hakkında bilgiler verilirken yangınla ilgili olarak da yangın anında nelerin yapılması gerektiği, İtfaiye'nin telefonunun muhakkak ezberlenmesi gerektiği ve yangın tüpünün kullanılmasıyla ilgili bilgiler aktarıldı.


Ayrıca, Malatya Büyükşehir Belediyesi Trafik Eğitim Parkında, Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan protokol gereği Cumartesi ve Pazar günleri hariç hafta içi binlerce öğrenciye trafik kuralları, ışıklar ve trafik levhalarının ne anlama geldiği konularında da öğrencilere bilgiler verildiği kaydedildi. - MALATYA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 04:32 Kaynak: İHA
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