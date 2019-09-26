Son Dakika Haberleri: Deprem Yalovalıları sokağa döktü
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Deprem Yalovalıları sokağa döktü

1 saat önce

Merkez üssü İstanbul Silivri açıkları olan 5.8 şiddetindeki deprem Yalova'da da hissedildi.

Deprem Yalovalıları sokağa döktü, System.String[]

Merkez üssü İstanbul Silivri açıkları olan 5.8 şiddetindeki deprem Yalova'da da hissedildi. Panik yaşayan vatandaşlar sokaklara dökülerek bir süre ev ve işyerlerine giremedi.


Merkez üssü İstanbul Silivri açıkları olan 5.8 şiddetindeki deprem Yalovalıların panik yaşamasına sebep oldu. Yalova'da da şiddetli şekilde hissedilen deprem sonrasında sokağa dökülen vatandaşlar uzun süre kendilerine gelemedi. Telefonlara sarılan vatandaşlar şebekelerin çökmesi yüzünden yakınlarına ulaşamadı.


Edinilen ilk bilgilere göre Yalova'da herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı. Bazı yerlerden korkan kimi vatandaşların baygınlık geçirdiği öğrenilirken, vatandaşlar uzun süre ev ve dükkanlarına girmedi. - YALOVA

İstanbul, Silivri, Yalova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 02:48 Kaynak: İHA
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