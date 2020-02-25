Deprem yardımı denetlemesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Deprem yardımı denetlemesi - Son Dakika

Deprem yardımı denetlemesi

6 saat önce

Malatya'da deprem sonrasında yapılan yardımlar ve vatandaşların durumu konusunda yetkililer deprem bölgesini gezerek, çalışmaları yerinde denetledi.

Deprem yardımı denetlemesi, System.String[]

Malatya'da deprem sonrasında yapılan yardımlar ve vatandaşların durumu konusunda yetkililer deprem bölgesini gezerek, çalışmaları yerinde denetledi.


Merkez üssü Elazığ Sivrice olan ve Malatya'yı da etkileyen 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 şiddetindeki deprem nedeniyle, devletin vatandaşlarının yanında olduğunu hissettirmek, deprem nedeniyle zarar gören vatandaşların sıkıntılarını dinlemek ve bu sıkıntılara çözüm üretmek amacıyla, farklı mahallelerinde ziyaret ve incelemelere devam ediliyor. Deprem nedeniyle, Malatya Battalgazi İlçesine bağlı Beydağı, Kamıştaş ve Alhanuşağı Mahallelerini ziyaret eden, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, Vali Aydın Baruş, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fikret Onhan mahalleler hakkında ilk bilgileri muhtarlardan aldılar. Mahallelerdeki bağlı mezralardaki hasarlı, ağır hasarlı veya yıkık binalar ile yardım ihtiyaçlarının olup olmadığı, yardımların yerine ulaşıp ulaşmadığının incelemesi yapıldı. Özellikle deprem nedeniyle oluşan mağduriyetlerin giderilip giderilmediğini, ilk hasar ve kesin hasar tespitlerinin durumunu denetleyen yetkililer, hasarlı binaları gezerek vatandaşların sıkıntılarını dinlediler.


Vali Aydın Baruş ve Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş'ın mahalle incelemelerine Beydağı Muhtarı Mahmut Pesen, Kamıştaş Muhtarı Şevket Canseven ve Alhanuşağı Muhtarı Muharrem Kadak eşlik etti. - MALATYA

Malatya, Sivrice, Elazığ, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 03:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Deprem korkusu nedeniyle otların içerisinde yatıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzede Kerim'e söz verdiği telefonu gönderdi İtalya'da koronavirüs salgınında can kaybı 10'a yükseldi Ankara'da karantinaya alınan Tahran uçağı kalkmadan önce havalimanında kavga çıktı

Son Dakika Haberleri
20:42 Defne Samyeli, Palandöken dağında karların üzerinde mayo ile objektif karşısına geçti
19:41 Altın Kelebek alışverişi
19:34 O Ses Tükiye'de adını duyuran genç şarkıcı 4 ayda 50 kilo verdi
18:41 Jackie Chan, corona virüs yüzünden karantinaya mı alındı? Açıklama geldi
18:14 Nusret sınırları zorladı, meşhur hareketini bu kez gökyüzünde yaptı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 21:53:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Deprem yardımı denetlemesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]