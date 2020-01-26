Deprem yardımları "PTT Posta Çeki" hesabıyla vatandaşlara ulaştırılacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Deprem yardımları 'PTT Posta Çeki' hesabıyla vatandaşlara ulaştırılacak - Son Dakika Ekonomi

Deprem yardımları "PTT Posta Çeki" hesabıyla vatandaşlara ulaştırılacak

6 saat önce

PTT AŞ, Elazığ'da meydana gelen 6,8 şiddetindeki depremden etkilenen vatandaşlara destek sağlamak amacıyla "PTT Posta Çeki" hesabı oluşturdu.

Deprem yardımları

PTT AŞ, Elazığ'da meydana gelen 6,8 şiddetindeki depremden etkilenen vatandaşlara destek sağlamak amacıyla "PTT Posta Çeki" hesabı oluşturdu.

PTT AŞ'den yapılan açıklamada, Elazığ'daki depremden etkilenen vatandaşlara destek amacıyla oluşturulan 1866 numaralı "PTT Posta Çeki" hesabına gönderilecek nakdi yardımların, AFAD aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı bildirildi.

Yardımda bulunmak isteyenlerin, işlem sırasında herhangi bir ücret ödemeyeceği belirtilen açıklamada, bağışların tüm PTT iş yerleri, Pttmatikler, PTT mobil ve internet bankacılığı üzerinden de gerçekleştirilebileceği kaydedildi.

Açıklamada, PTT'nin depremzedelerin mağduriyetinin giderilmesine yönelik çalışmalarını sürdürmeye devam edeceği vurgulanarak şunlar kaydedildi:

"180 yıldır ülkemize hizmet eden PTT AŞ olarak deprem nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz."

Elazığ, Posta, PTT, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 12:54 Kaynak: AA
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