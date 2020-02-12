Deprem yardımlarını bölgeye ulaştıran şoförler ödüllendirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Deprem yardımlarını bölgeye ulaştıran şoförler ödüllendirildi - Son Dakika

Deprem yardımlarını bölgeye ulaştıran şoförler ödüllendirildi

6 saat önce

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Elazığ ve Malatya'daki deprem için toplanan ihtiyaç malzemelerini bölgedeki vatandaşlara ulaştıran 13 şoförü ödüllendirdi.

Deprem yardımlarını bölgeye ulaştıran şoförler ödüllendirildi, System.String[]

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Elazığ ve Malatya'daki deprem için toplanan ihtiyaç malzemelerini bölgedeki vatandaşlara ulaştıran 13 şoförü ödüllendirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gültak, ilçede toplanan gıda, giysi, battaniye ve elektrikli soba gibi ihtiyaç malzemelerinden oluşan 11 kamyon temel ihtiyaç malzemesini deprem bölgesine götüren 13 belediye personelini makamında ağırladı.

Gültak, özverili çalışmalarından dolayı tebrik ettiği 13 şoföre birer çeyrek altın hediye etti.

Akdeniz, Malatya, Elazığ, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:56 Kaynak: AA
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