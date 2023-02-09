Deprem yardımlarını çaldıkları iddiasıyla 4 belediye personeli açığa alındı (2) - Son Dakika
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Deprem yardımlarını çaldıkları iddiasıyla 4 belediye personeli açığa alındı (2)

09.02.2023 17:29
Deprem yardımlarını çaldıkları iddiasıyla 4 belediye personeli açığa alındı (2)

GÖZALTINA ALINDILAREdirne'de, depremzedeler için toplanan yardım malzemelerini çaldığı iddia edilen ve açığa alınarak haklarında soruşturma başlatılan Keşan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli 4 kadın, polis tarafından gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Edirne'de, depremzedeler için toplanan yardım malzemelerini çaldığı iddia edilen ve açığa alınarak haklarında soruşturma başlatılan Keşan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli 4 kadın, polis tarafından gözaltına alındı. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nun gazetecilere yaptığı açıklamayı ihbar olarak değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cumhuriyet savcısından alınan talimat doğrultusunda Ü.Ç., N.H.Y., N.D. ve L.E.'yi evlerinde yakaladı. Emniyetteki sorguları süren 4 kadının adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Ünsal YÜCEL/ KEŞAN (Edirne),


Kaynak: DHA
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Deprem yardımlarını çaldıkları iddiasıyla 4 belediye personeli açığa alındı (2) Deprem yardımlarını çaldıkları iddiasıyla 4 belediye personeli açığa alındı (2) EDİRNE'DE DEPREMZEDELER İÇİN KAN VERME KUYRUĞU EDİRNE'DE DEPREMZEDELER İÇİN KAN VERME KUYRUĞU

Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Deprem yardımlarını çaldıkları iddiasıyla 4 belediye personeli açığa alındı (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Deprem yardımlarını çaldıkları iddiasıyla 4 belediye personeli açığa alındı (2) - Son Dakika
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