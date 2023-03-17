İnsafsızlığın bu kadarı! Deprem mağdurları için toplanan 25 ton gıda yardımını çalıp satmışlar - Son Dakika
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İnsafsızlığın bu kadarı! Deprem mağdurları için toplanan 25 ton gıda yardımını çalıp satmışlar

17.03.2023 12:53

Mersin'de deprem bölgelerine ulaştırılmak üzere toplanan 15 ton ayçiçek yağı, 5 ton pirinç ve 5 ton mercimeği çalıp satan 3 şüpheli polis ekiplerince tutuklandı. Piyasa değeri tamı tamına 1 milyon liraya tekabül eden gıda malzemelerinin Mardin ve Batman'da 4 farklı depoya 5 farklı tır ile aktarıldığı ortaya çıktı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, H.B. isimli müştekinin şikayeti doğrultusunda Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki depremzedeler için kullanılmak üzere AFAD'a teslim edilmesi gereken piyasa değeri 1 milyon lira olan 15 ton ayçiçek yağı, 5 ton pirinç ve 5 ton mercimeğin ulaştırılması gereken yere gitmemesi üzerine çalışma başlattı.

Deprem yardımlarını çalıp, satmışlar

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Malzemelerin yüklendiği tırların gidiş istikametindeki tüm güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, bahse konu malzemelerin Mardin ve Batman'da 4 farklı depoya 5 farklı tır ile aktırıldığını tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, malzemeleri ele geçirirken, G.I., D.Ö., F.E.,O.İ., B.Ç. ve S.D. isimli şahısları gözaltına aldı.

Deprem yardımlarını çalıp, satmışlar

3'Ü TUTUKLANDI

Ele geçirilen malzemeler müştekiye teslim edilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.İ., B.Ç. ve B.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğer 3 şüpheli serbest bırakıldı.

Deprem yardımlarını çalıp, satmışlar
Kaynak: İHA
YORUMLAR (4)
  • Murat Adıyaman: Bunlar agır işlerde kırbaçlanarak çalıştırılsın aylıklarıda direk deprem zedelere aktarılsın. Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
  • Hüseyin Ermurat: Olacağı buydu elini kesecen ibret olsun ama nerde öyle adalet demokrasi sevdalıları Cevap Yaz 9 0 Yayından Kaldır
  • hüseyin Bektaş: bunlar pkk yandaşlarının işi hdp ile kolkola seçime girenler yetimin dulun garibin ekmeğini çalanlarla ortaktır tarih bunlarıda yazacak Cevap Yaz 33 18 Yayından Kaldır
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Bu nasıl vicdansızlık! Depremzedeler için toplanan 25 ton gıda yardımını çalıp satmışlar Bu nasıl vicdansızlık! Depremzedeler için toplanan 25 ton gıda yardımını çalıp satmışlar Mersin açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi Mersin açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Asayiş Şube Müdürlüğü, Mersin, Deprem, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İnsafsızlığın bu kadarı! Deprem mağdurları için toplanan 25 ton gıda yardımını çalıp satmışlar - Son Dakika


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