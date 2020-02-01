Deprem yardımlarını FGL tırları ulaştırdı - Son Dakika
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Deprem yardımlarını FGL tırları ulaştırdı

6 saat önce

Elazığ'daki depremin ardından kenetlenen Türkiye, depremzedelere yardım yağdırırken, Genel Merkezin talimatıyla harekete geçen İYİ Parti İzmir İl Başkanlığı bölgeye iki tır dolusu erzak ve barınma eşyası gönderdi.

Deprem yardımlarını FGL tırları ulaştırdı, System.String[]

Elazığ'daki depremin ardından kenetlenen Türkiye, depremzedelere yardım yağdırırken, Genel Merkezin talimatıyla harekete geçen İYİ Parti İzmir İl Başkanlığı bölgeye iki tır dolusu erzak ve barınma eşyası gönderdi. Yardım paketleri, Türkiye'nin önde gelen lojistik firmalarından FGL'ye ait tırlarla bölgeye ulaştı.


İzmirlilerin yoğun ilgi gösterdiği İYİ Parti İl Başkanlığının yardım kampanyasına, FGL Lojistik de ücretsiz nakliye hizmetiyle destek verdi. FGL Yönetim Kurulu Başkanı ve İYİ Parti üyesi Arda Fırat, çok sayıda vatandaşımızın yaşamını yitirdiği, binlercesinin yaralandığı depremde Türkiye'nin tek yürek olduğunu söyledi.


İYİ Parti'nin kampanyasına büyük katılım olmasının Türk halkının yardımseverliğini öne çıkardığını belirten Arda Fırat, "Deprem yaralarının sarılması için tek yürek olan Türk insanı, yardım için elini taşın altına koydu. kampanya büyük ilgi gördü. Lojistik sektöründe faaliyet gösteren FGL olarak biz de depremzedelerin yanında yer almayı görev saydık. Partimizin topladığı yardımları bölgeye ulaştırmak için iki tırımızı tahsis ettik. Halkımızın ihtiyacı olduğunda her zaman yanında olmayı sosyal sorumluluk anlayışının bir parçası olarak görüyoruz" dedi. - İZMİR

İYİ Parti, Deprem, Elazığ, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 10:23 Kaynak: İHA
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