Deprem yaşlı kadının evinde büyük hasar oluşturdu
1 saat önce
Denizli'nin Bozkurt ilçesi 6 şiddetinde meydana gelen depremde yaşlı kadının evinde büyük hasar oluştu.
Denizli Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 05:26 Kaynak: İHA
'nin Bozkurt ilçesi 6 şiddetinde meydana gelen depremde yaşlı kadının evinde büyük hasar oluştu. Yaşlı kadının torunu ise televizyonun üzerine düşmesinden şans eseri kurtuldu.
Denizli'nin Kurtluca Mahallesinde saat 14.25'te meydana gelen deprem yaşlı kadına ait olan evde büyük hasar oluşturdu. İkincisi gerçekleşen depremin oluşturduğu hasarları ifade eden kadın, "Oğlan geldi, 'Anne
deprem oluyor çık dışarı' dedi. Bir çıktım her yer toz duman olmuş. İçeri girdiğimde ise her yer yıkılmış. Torunumun uyuduğu yere televizyon düşmüş. Allah korudu bugün babası götürdü onu Allah'tan. O burada olsaydı televizyon onun üzerine düşecekti. Evimin çatısı çökmüş, duvarlarda çatlaklar var. Var baya zarar" dedi. - DENİZLİ
İzmir ve Denizli'de üst üste yaşanan depremlerin ardından rahatlatan açıklama geldi Denizli'de yaşanan depremde vatandaşların korku dolu anları kameraya yansıdı Tartıştığı eşini ve kızını, 7 çocuğu evdeyken tüfekle öldürdü İşçi servisi ve kamyonun çarpıştığı feci kaza kamerada