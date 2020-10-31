Deprem Yunanistan'ın Sisam Adası'nı da vurdu - Son Dakika

Deprem Yunanistan'ın Sisam Adası'nı da vurdu
31.10.2020 13:02
Ege Denizi'nde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem Sisam Adası'nda da yıkımlara sebep oldu.
Ege Denizi'nde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem Sisam Adası'nda da yıkımlara sebep oldu.
Ege Denizi Kuşadası Körfezi'nde saat 14.51'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremden Yunanistan'ın Sisam Adası da etkilendi. Sisam'da yaklaşık 50 evin yıkıldığı ve arabalarında hasar gördüğü öğrenildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı yaşanmadığı, 10 kişinin yaralandığı belirtildi. Yıkılan binalar arasında tarihi yapıların da olduğu öğrenildi. Şiddetli depremde bir kilisenin de zarar gördüğü bilgisine ulaşıldı.
-İHA-
Son Dakika Depremde boğularak can veren Fatma teyze, Türkiye'de tsunamiden ölen ilk kişi oldu Depremin merkez üssü Seferihisar'da deniz yeniden çekildi İzmir depremi çelik gökdeleni de vurdu! İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti Özel hastanelerde koronavirüs test ücreti 250 TL olacak Aracı tekleyen sürücü, kaputu açınca 3 metrelik pitonla burun buruna geldi İzmir'deki depremde yeni binalar da yıkıldı! Vatandaşlar hesap sorulmasını istiyor Rusya'dan yardım isteyen Paşinyan'a aynı cevap verildi: Çatışmalar Ermenistan topraklarına sıçrarsa destek veririz Nitrojen tüplü otomobile 1.280 lira ceza kesildi