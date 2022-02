Deprem Zararlarının Azaltılması Ortak Akıl Çalıştayı - Son Dakika

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından düzenlenen Deprem Zararlarının Azaltılması Ortak Akıl Çalıştayı başladı.

AFAD Başkan Yardımcısı İsmail Palakoğlu, Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen çalıştayda yaptığı konuşmada, deprem risklerini azaltma, zarar azaltma ve hazırlığı yolunda adımlarını hızlandırması açısından çalıştayın önemli olduğunu ifade etti.

Çalıştayı birlikte gerçekleştirdikleri Bursa Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden Palakoğlu, şöyle konuştu:

"İyi bildiğiniz üzere Türkiye, Alp Himalaya deprem kuşağının bir parçası durumunda bulunuyor. Bu kuşakta, yoğun sismik aktiviteler yaşanıyor. Bunun da etkisiyle ülkemiz, deprem konusunda, jeolojik ve tektonik hareketlilik açısından dünyanın sayılı alanlarından biridir. Depremler bakımından dünyanın yüksek tehlikeli olarak nitelenen bölgesindeyiz. Öyle ki M.Ö. 200 ile M.S. 1900 yılları arasında Türkiye ve çevresinde hasara sebebiyet vermiş 1175 deprem, tarihçilerin kayıtlarında yer alıyor. 1900 ile 2021 yıları arasında ise ülkemiz ve yakın çevresinde 4,0 ve üzeri büyüklükte 14 bin 423 adet deprem meydana geldi. Bu depremlerin 260'ı can veya mal kaybına neden oldu. Depremlerde, 86 binden fazla insanımız hayatını kaybetti, 649 binden fazla binamız ağır hasar aldı. Aynı veri aralığını, istatistik açısından değerlendirdiğimizde çarpıcı sayılarla karşılaşıyoruz. Ülkemizde her yıl, can veya mal kaybına neden olan ortalama 2 deprem meydana geldiğini görüyoruz. Neredeyse her 2 günde bir büyüklüğü 4,0 ile 4,9 arasında değişen bir deprem yaşıyoruz. Her yıl 6,0 ile 6,9 arasında değişen bir depremle karşılaşıyoruz. Yaklaşık her 14 yılda bir, büyüklüğü 7,0 veya daha fazla olan bir depremle yüzleşiyoruz."

Palakoğlu, yıllık deprem sayılarında da hareketli bir tablonun gözlerine çarptığına işaret ederek, "1143 istasyonu bulunan AFAD deprem gözlem ağı, 2021 yılında büyüklükleri 0,6 ile 6,3 arasında değişen 23 bin 753 deprem kaydetti. 2021'de 6,0'dan büyük 3 deprem, 5,0 ile 5,9 aralığında 26 deprem, 4,0 ile 4,9 aralığında 205 deprem çözümledi. AFAD Türkiye Deprem Veri Merkezi Sistemi'ndeki kayıtlar, 10 yıllık ortalama deprem sayısını 25 bin 978 olarak veriyor." ifadesini kullandı.

"Depremin zararlarını azaltmak için yüksek teknoloji içeren projeler yürütüyoruz"

Palakoğlu, 2021'de bir önceki yıla oranla yüzde 30 daha az deprem yaşandığını, son 10 yıllık ortalamada ise yüzde 9 daha az sayıda deprem olduğunu kaydetti.

Bursa'da son 20 yıl içinde, büyüklükleri 0,5 ile 4,5 arasında değişen 4 bin 636 deprem meydana geldiğini dile getiren Palakoğlu, bu verilerin Bursa ve Türkiye'yi depreme hazır hale getirmeleri gerektirdiğini söylediğini aktardı.

Palakoğlu, depremler konusunda özverili bir şekilde çalıştıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"AFAD Deprem Dairesi Başkanlığımız eliyle deprem risklerini ve zararlarını azaltmak için farklı alanlarda yüksek teknoloji içeren projeler yürütüyoruz. Bunlar arasında, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği ve Türkiye Deprem Tehlike Haritası'nın güncel tutulması, deprem ön hasar tahmin ve kayıp sistemleri, hızlı tren hatlarında deprem erken uyarı sistemlerinin kurulması, doğalgaz hatlarıyla ilgili acil müdahale sistemlerinin kurulması, yapı sağlığı izleme sistemi gibi çalışmalar yer alıyor."

Çalıştayın 2 gün süreceğini ve deprem konusunda uzman isimlerin sunumlar gerçekleştireceğini bildiren Palakoğlu, emeği geçenlere teşekkür etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Bursa Valisi Yakup Canbolat da çalıştayda birer açılış konuşması yaptı.

Çalıştayın ilk oturumunda Prof. Dr. Beyhan Bayhan, "Deprem Zararlarının Azaltılmasında Teknolojinin Kullanımı" ve Prof. Dr. Şerif Barış ise "Deprem Zararlarının Azaltılmasında Bursa İlinde Örnek Uygulamalar" isimli sunumlarını gerçekleştirdi.

Programda ayrıca AFAD'ın depremle ilgili geliştirdiği yeni mobil uygulama da tanıtıldı. Çalıştaya ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı.