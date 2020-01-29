Depremde 11'kişinin öldüğü 2 binanın yıkılma anları kameralarda - Son Dakika
Son Dakika Güncel Depremde 11'kişinin öldüğü 2 binanın yıkılma anları kameralarda - Son Dakika

Depremde 11'kişinin öldüğü 2 binanın yıkılma anları kameralarda

6 saat önce

Elazığ'da 6.8 büyüklüğündeki depremde 11 kişinin hayatını kaybettiği bir çok kişinin ise sağ kurtarıldığı iki binanın arasındaki bir iş yerinin güvenlik kamerası o anları saniye saniye kaydetti.

Elazığ'da 6.8 büyüklüğündeki depremde 11 kişinin hayatını kaybettiği bir çok kişinin ise sağ kurtarıldığı iki binanın arasındaki bir iş yerinin güvenlik kamerası o anları saniye saniye kaydetti.

Geçtiğimiz Cuma akşamı meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremde Elazığ merkeze bağlı Mustafapaşa Mahallesi Tahir Şaşmaz Caddesi'ndeki 5'er katlı Aykent ve Kalay apartmanında 11 kişi hayatını kaybetmiş, 13 kişi ise arama kurtarma ekiplerinin zamana karşı çalışmasıyla sağ olarak kurtarılmıştı. O iki binanın arasında bulunan bir başka apartmanın alt katındaki Selahattin Çetin'e ait işyerinin güvenlik kamerası, deprem anını ve binaların yıkılmasıyla oluşan toz bulutlarını saniye saniye kaydetti.

İHA muhabirinin elde ettiği o görüntülerde, caddeden geçen bir araç son anda geri vitese takarak enkazın altında kalmaktan kurtuldu, yaşlı bir çiftin ise toz bulutları arasında kendini sokağa attığı yer aldı. Ayrıca iş yerindekilerin panikle kaçışları ve ne yapacaklarını bilememeleri görüntülere anbean yansıdı.

İki binanın yaklaşık 1'er dakika arayla yıkıldığı kamera kayıtlarıyla net olarak görünürken, o sırada ileri veya geri gitmeyip ortada kalan otomobildekiler ise olayı ucuz atlatması dikkat çekti.

(Mehmet Hanifi Şahin/İHA)

Depremde 11'kişinin öldüğü 2 binanın yıkılma anları kameralarda

Mustafapaşa, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 09:40 Kaynak: İHA
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