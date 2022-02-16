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Depremde 11 kişiye mezar olan apartmanın sanıkları için 22.5'er yıl hapis cezası talebi - Son Dakika

Depremde 11 kişiye mezar olan apartmanın sanıkları için 22.5'er yıl hapis cezası talebi

16.02.2022 12:01
Depremde 11 kişiye mezar olan apartmanın sanıkları için 22.5'er yıl hapis cezası talebi

İzmir'de Seferihisar açıklarında 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde 11 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı Yağcıoğlu Apartmanıyla ilgili olarak 1'i tutuklu 2 sanık hakkında esasa ilişkin mütalaa veren savcı, müteahhit Şerafettin Ağar ile fenni mesulü Orhan A.

İzmir'de Seferihisar açıklarında 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde 11 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı Yağcıoğlu Apartmanıyla ilgili olarak 1'i tutuklu 2 sanık hakkında esasa ilişkin mütalaa veren savcı, müteahhit Şerafettin Ağar ile fenni mesulü Orhan A. için 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan ayrı ayrı 22,5 yıl hapis cezası istedi.

Ege Denizinde, 30 Ekim 2020'de meydana gelen ve merkez üssü Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.6 büyüklüğündeki depremde 11 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı Yağcıoğlu Apartmanında müteahhit Şerafettin Ağar ile fenni mesulü Orhan A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından Şerafettin Ağar ile Orhan A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yağcıoğlu Apartmanıyla ilgili hazırlanan iddianamede, projelendirmedeki eksiklikler, malzeme özelliklerindeki yetersizlikler, uygulama ve işçilik hataları, yapım denetimindeki yetersizlik nedeniyle binanın yıkılmış olduğu belirtildi. İddianamede ayrıca binanın yıkılmasında; statik proje müellifinin, statik betonarme projeye onay veren mercilerin, bina fenni mesulünün, sürveyanının, müteahhidin, tadilat ruhsatı ile yapı kullanma izin belgesi aşamasında ruhsat ve izni düzenleyen mercilerin sorumlu olduğu görüşüne de yer verilerek Şerafettin Ağar ile fenni mesulü Orhan A. hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan ayrı ayrı 22,5 yıl hapis cezası istendi. Ayrıca bina inşaatı sürveyanı Ahmet A.'nın henüz yakalanamadığı, binada yapılan tadilatın sürveyanı Adnan A.'nın ise hayatını kaybettiğinin belirlendiği kaydedilen iddianamede, kamu görevlilerine ilişkin dosyanın ise 4483 sayılı 'Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun' kapsamında ayrılarak Memur Suçları Soruşturma Bürosuna gönderildi. Yargılama süresinde ilerleyen yaşı ve sağlık sorunları nedeniyle Orhan A. tahliye edildi.

İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesinde sanıkların yargılanmasına bugün devam edildi. Tutuklu sanık Şerafettin Ağar duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, avukatlar salonda hazır bulundu. Celsede savcı esas hakkında mütalaasını açıkladı. Savcı, mütalaasında binanın yıkılmasında; statik proje müellifinin, statik betonarme projeye onay veren mercilerin, bina fenni mesulünün, sürveyanının, müteahhidin, tadilat ruhsatı ile yapı kullanma izin belgesi aşamasında ruhsat ve izni düzenleyen mercilerin sorumlu olduğu görüşüne yer verdi. Toplanan deliller ve alınan ifadeler ışığında savcı, her iki sanık için alt sınırdan uzaklaşılarak, indirim uygulanmaksızın 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan ayrı ayrı 22,5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmalarını talep etti.

Mütalaanın ardından söz verilen taraf avukatları, esas hakkında savunma için süre talep etti. Avukatların süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, Ağar'ın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

(Ali Gözeten/ İHA)

Depremde 11 kişiye mezar olan apartmanın sanıkları için 22.5'er yıl hapis cezası talebi
Depremde 11 kişiye mezar olan apartmanın sanıkları için 22.5'er yıl hapis cezası talebi

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Seferihisar, İzmir, Savcı, Ekim, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Depremde 11 kişiye mezar olan apartmanın sanıkları için 22.5'er yıl hapis cezası talebi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Depremde 11 kişiye mezar olan apartmanın sanıkları için 22.5'er yıl hapis cezası talebi - Son Dakika
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