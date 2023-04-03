Depremde 14 kişinin öldüğü kahvehaneden sağ çıkmayı başaran tek kişi oldu! Mucize kurtuluşu acıyla anlattı - Son Dakika
Üye Girişi

Depremde 14 kişinin öldüğü kahvehaneden sağ çıkmayı başaran tek kişi oldu! Mucize kurtuluşu acıyla anlattı

03.04.2023 12:42

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 14 kişinin hayatını kaybettiği 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan binanın altındaki kahvehaneden yalnızca 70 yaşındaki Durmuş Bakırcı kurtuldu. Görevli olmadığı için çay almaya kalktığını söyleyen Bakırcı, "Arkadaşlarımın hepsi yanımda öldü" ifadelerini kullandı.

Depremlerde ilçeye bağlı Ericek Mahallesi'ne en çok hasarı, merkez üssü Elbistan olan 7,6 büyüklüğündeki ikinci deprem verdi. Mahalledeki 3 katlı bina ikinci depremde çökünce, binanın altında bulunan kahvehanedeki 15 kişi enkaz altında kaldı. Depremden birkaç saat sonra ulaşılan kahvehanedeki Durmuş Bakırcı enkazdan çıkarıldı, diğer 14 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı.

"SARSINTI BENİ DUVARIN DİBİNE İTMİŞ"

Enkazı kaldırılan kahvehanenin bulunduğu binanın olduğu yere giden Bakırcı, o anları acıyla hatırlıyor. Bakırcı, depremin olduğu gün her zamanki gibi kahvehaneye gittiğini, görevli olmadığı için kendine ocaktan çay doldurmak istediğini anlattı. Bu sırada bir uğultu duyduğunu belirten Bakırcı, " 'Eyvah deprem, gittik' dedim. Kahvehanenin içi birbirine karıştı, sandalye, masa, soba birbirine girdi. Üstümüze tuğlalar düşüyor. Ben bir demirden tuttum, o ara sarsıntı beni duvarın dibine itmiş. Nasıl olduğunu hatırlamıyorum. Gözümü açtım ki orada yatıyorum. Ses geldi, 'Beni kurtarın' diye bağırdım. Dışarıdan 'Canlı varmış' dediler. Önümdeki yığıntıları açıp çekerek beni çıkardılar." diye konuştu.

Depremde 14 canın kaybedildiği kahvehaneden tek kurtulan kişi oldu

"ARKADAŞLARIMIN YANIMDA ÖLMESİNE ÜZÜLDÜM"

Deprem anında kahvehaneden kaçmaya fırsat bulamadığını dile getiren Bakırcı, şöyle devam etti:
"Bir anda kahvehane kafamıza çöktü. O anda kahvehanede benimle aynı yaşta bir arkadaşım vardı. Kahvehanedeki en yaşlı 2 kişiden biriydim. O arkadaşım vefat etti. Diğer vefat edenler de 35-40 yaşlarındaydı. Kahvehaneden tek kurtulan benim. Her gün çarşıya inip buraya uğruyorum. Arkadaşlarımın yanımda ölmesine üzülüyorum. Burada oturup diğer arkadaşlarla sohbet edip zaman geçiriyorum."

Depremde 14 canın kaybedildiği kahvehaneden tek kurtulan kişi oldu

"KURTARILACAĞIMA DAİR UMUDUM YOKTU"

Depremde evinin zarar görmesi nedeniyle eşiyle çadırda kalan Bakırcı, "Ben anamdan yeni doğdum, umudum yoktu. Allah sakladı. Kurtarılacağıma dair hiç umudum yoktu. Sağ olsun, devletimiz bakıyor bize." dedi. Ericek Mahallesi Muhtarı Lütfü Kaya ise depremin mahallelerini çok etkilediğini vurgulayarak, "Depremde en çok hayatını kaybeden kişinin bulunduğu bölge, bu bölge. Kahvehanede 14 kişi vefat etti, sadece Durmuş dayımız kurtuldu. Mahallemizde 123 kişi vefat etti, çok sayıda binamız yıkıldı. Yaralar yavaş yavaş sarılmaya başlandı." diye konuştu.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Depremlerin vurduğu Göksun'da 6 binden fazla bina yapılacak Depremlerin vurduğu Göksun'da 6 binden fazla bina yapılacak

Kahramanmaraş, Elbistan, Ericek, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Depremde 14 kişinin öldüğü kahvehaneden sağ çıkmayı başaran tek kişi oldu! Mucize kurtuluşu acıyla anlattı - Son Dakika


Son Dakika
14:14 Şişli'de bir kişi babasını vurduktan sonra çatıya çıktı
14:12 NATO'ya yeni ortak! Genel Sekreter Stoltenberg açıkladı: Finlandiya salı günü üye olacak
14:06 Son Dakika: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Finlandiya salı günü NATO üyesi olacak
14:03 Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre ilçelerde de paniğe neden oldu
13:57 Başörtüsü baskı makinesine dolanan genç kız, feci şekilde can verdi
13:54 Kulüpten resmi açıklama geldi! Trabzonspor ile yollarını ayıran Vitor Hugo'nun yeni adresi belli oldu
13:48 Kulüp açıklama yaptı! Trabzonspor macerası sona eren Vitor Hugo'nun yeni takımı belli oldu
13:48 Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Gedson Fernandes, tarihi derbi galibiyetini Amedsporlu yöneticiyle birlikte kutladı
13:46 Tartıştıkları genci boğazından bıçaklayarak öldüren 4 zanlı saatler sonra yakalandı! Aralarında kadın da var
13:38 Togg'un ilk otomobilinin direksiyonuna Cumhurbaşkanı Erdoğan geçecek! Bugün teslim edilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2023 14:30:56. #1.11#
SON DAKİKA: Depremde 14 kişinin öldüğü kahvehaneden sağ çıkmayı başaran tek kişi oldu! Mucize kurtuluşu acıyla anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement