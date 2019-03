Depremde 155'i Ağır Yaklaşık 355 Ev Hasar Gördü"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen depremde yaklaşık 355 evin hasar gördüğünü, bunlardan 155'inin ağır hasarlı olduğunu bildirdi.

Denizli'nin Çivril ilçesinde vatandaşlara hitap eden Soylu, Çivrillilere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan selam getirdiğini söyledi.



Soylu, Acıpayam'da dün meydana gelen depremde can kaybının olmadığını anımsatarak, şöyle konuştu:



"Yaklaşık 355 ev hasar gördü, 155'i ağır hasarlı. ya istedikleri yerde kendilerine para vermek suretiyle veyahut da eğer 'siz yapın' derlerse biz yapacaklarımızı hemen harekete geçirip inşallah o köyleri, o mahalleleri çok güzel bir hale getireceğiz. Yıkılan evlerin büyük bölümü kerpiç evlerdi. Şimdi inşallah daha dayanıklı olanını da hep beraber devletimizin gücüyle gerçekleştirmeye çalışacağız."



Çivril'e içini dökmeye, sevincini ve heyecanını paylaşmaya geldiğini anlatan Soylu, "Onlarca yıllardır bu ülkeye saldırıyorlar. Onlarca yıldır zenginleşmemizi, özgürleşmemizi, kardeşliğimizi istemiyorlar. Onlarca yıldır başımızda kaynar kazanlar kaynatıyorlar ama Allah sizden razı olsun ki onlarca yıldır bu saldırılarda elif gibi dik durdunuz, minnettarız, müteşekkiriz." dedi.



Soylu, Türkiye'nin her 10 yılda bir darbelerle terbiye edilmek istendiğine işaret ederek, "Gün geldi inancımızı, gün geldi birliğimizi, gün geldi beraberliğimizi, gün geldi bu ülkedeki umutlarımızı kırabilmek için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Bize parmak salladılar. Amerika'dan parmak salladılar, Avrupa'dan parmak salladılar. Bize 'Haddinizi bilin, siz kimsiniz, köylüler, siz kimsiniz kasketliler, siz kimsiniz şalvarlılar, poturlular, eli nasırlılar, kimsiniz de bu ülkeyi idare edeceksiniz' dediler." diye konuştu.



"Bu coğrafyada biz karar vermedikçe kimse oyun kuramaz"



Türkiye'nin her zaman zayıflatılmaya çalışıldığını ifade eden Soylu, "Şimdi Mecliste başı açığı da var, başı kapalısı da var. Ülke battı mı, ülke bölündü mü, ülke parçalandı mı? Yıllarca bizi bunlarla uğraştırdılar, hep ayaklarımızın ucuna baktırdılar, hiç geleceğe baktırmadılar. Bugün başı açığı da başı kapalısı da Mecliste. Bugün benim ülkem daha güçlü, benim ülkem daha büyük, Cumhuriyetimiz daha büyük, cumhuriyetimiz daha güçlü." dedi.



Soylu, Irak'ın kuzeyinde yeni bir devlet kurmak istediklerini ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın buna izin vermediğini belirterek, "Hiç durmadılar, eğer bizde en ufak bir boşluk görseler, bizde en ufak bir zafiyet görseler, bizde en ufak bir eksiklik görseler kafamıza binecekler. Tayyip Erdoğan ve Türkiye, tarihe ve dünyaya bir not bıraktı. Ey dünya, size sesleniyorum, ey gelecek nesillerimiz size bir emanet bırakıyoruz. Bıraktığımız emanet şudur, Bu coğrafyada biz karar vermedikçe kimse oyun kuramaz." ifadelerini kullandı.



