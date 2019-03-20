'Depremde 22 vatandaş yaralandı, 278 binada hasar tespiti yapıldı'
1 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Acıpayam'daki depremde 22 vatandaşın yaralandığını, 7'si yıkık toplamda 278 binada hasar tespit çalışması yapıldığını açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 07:01
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