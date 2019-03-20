Son Dakika Haberleri: 'Depremde 22 vatandaş yaralandı, 278 binada hasar tespiti yapıldı'

'Depremde 22 vatandaş yaralandı, 278 binada hasar tespiti yapıldı'

1 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Acıpayam'daki depremde 22 vatandaşın yaralandığını, 7'si yıkık toplamda 278 binada hasar tespit çalışması yapıldığını açıkladı.

'Depremde 22 vatandaş yaralandı, 278 binada hasar tespiti yapıldı', System.String[]
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Acıpayam'daki depremde 22 vatandaşın yaralandığını, 7'si yıkık toplamda 278 binada hasar tespit çalışması yapıldığını açıkladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 07:01 

Murat Kurum, Acıpayam, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Denizli'de 5.5 Büyüklüğünde Deprem (6) Denizli'de Bir Deprem Daha Meydana Geldi! Kargaya İşkence Tepki Çekti - Edirne MHP Lideri Bahçeli'den CHP ve İYİ Parti Seçmenine Açık Çağrı: Bu Oyuna Tepki Gösterin
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 20:13:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 'Depremde 22 vatandaş yaralandı, 278 binada hasar tespiti yapıldı'
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]