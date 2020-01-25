Depremde 29 can kaybı, 1466 yaralı - Son Dakika

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'da yaşanan depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 29, yaralı kişi sayısının ise bin 466'ya ulaştığını bildirdi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'da meydana gelen depreme ilişkin son bilgileri paylaştı. AFAD'tan yapılan açıklamaya göre; deprem sonrası AFAD koordinasyonundaki müdahale faaliyetleri ile enkazdan sağ kurtarılan kişi sayısı 43'e yükseldi. Hayatını kaybeden vatandaşların sayısı 29 oldu. Ayrıca, 1466 vatandaş ise depremden sonra hastanelere başvurdu.



Öte yandan, bölgeye ulaştırılan 8 bin 565 çadırdan ihtiyaç duyulan kadarının kurulumu tamamlanırken hasar tespit analizleri ile 72 binanın yıkıldığı, 514'ünün ağır hasar aldığı ve 409'unun az ve orta hasarlı olduğu belirlendi.



Merkezde 3 bina enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor



AFAD'tan yapılan açıklamada, "Elazığ şehir merkezinde halihazırda 3 bina enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Çalışmalara, AFAD koordinasyonunda 21 kamu kurumu, sivil kurum ve kuruluştan 3 bin 541 personel, 3'ü Mobil Koordinasyon Merkezi olmak üzere toplam 554 araç, 17 köpek, 3 İHA, 1 helikopter ve 1 uçakla devam ediyor. Toplam 43 kişi sağ kurtarılarak tedavi altına alındı. Maalesef cansız bedenine ulaşılan ya da sonradan hayatını kaybeden kişi sayısı ise 29 oldu. İhtiyaç durumunda kullanılacak iş makinaları, AFAD koordinasyonunda görevlendirilirken bölgede AFAD koordinasyonu dışında herhangi bir iş makinası çalıştırılmıyor" ifadelerine de yer verildi.



144 tır dolusu barınma, ısınma ve gıda malzemesi gönderildi



Yardımlara ilişkin bilgilere de yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"AFAD Başkanlığı, bölgeye 144 tır ile 6 bin 65 aile çadırı, 400 genel maksatlı çadır, 11 bin 532 yatak ve 18 bin 720 battaniye sevk etti. Türk Kızılay, bölgeye 276 personel, 55 araç, 7 ikram aracı ve 4 mobil mutfak ile 2 sahra mutfak kiti, 15 bin 875 battaniye, 5 bin 79 yatak, bin 563 ısıtıcı, 2 bin 500 çadır, 193 bin 420 kg un ve 3 bin 200 adet gıda kolisi gönderdi." - ANKARA