Depremde 3 katı çöken Yılmaz Erbek Apartmanı'nda yıkım sürüyor - Son Dakika

Depremde 3 katı çöken Yılmaz Erbek Apartmanı'nda yıkım sürüyor
02.11.2020 10:36
İZMİR'in Bayraklı ilçesinde zemindeki 3 katı çöken Yılmaz Erbek Apartmanı'ndaki yıkım çalışması sürüyor.
İZMİR'in Bayraklı
ilçesinde zemindeki 3 katı çöken Yılmaz Erbek Apartmanı'ndaki yıkım çalışması sürüyor.
Seferihisar ilçesi açıklarında geçen cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, 11 katlı Yılmaz Erbek Apartmanı'nın zeminindeki 3 kat çöktü. Yana doğru eğilen apartmandaki enkazda 1 kişinin cansız bedeni bulundu. 5 kişi ise enkazdan sağ kurtarıldı.3 vinçle çökmemesi için destek verilen binada kimsenin bulunmadığının belirlenmesi üzerine dün saat 21.30'da yıkım çalışması başlatıldı. İlk olarak binaya sabitlenen vinçler, çekildi. Daha sonra çevresinde güvenlik önlemi alınan binanın yıkıma başlandı. Bu sabah devam eden çalışmada binanın üst katları iş makinesiyle yıkıldı. Yıkım sürüyor.
- İzmir
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