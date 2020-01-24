Depremde 4 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Depremde 4 kişi hayatını kaybetti

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Cep telefonunu kullanmayalım. İnternet hatları üzerinden iletişim kuralım. Şu ana kadar köylerde can kaybı söz konusu değil. Sürekli temas halindeyiz.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Cep telefonunu kullanmayalım. İnternet hatları üzerinden iletişim kuralım. Şu ana kadar köylerde can kaybı söz konusu değil. Sürekli temas halindeyiz. Can kaybı sayısının 4 olduğunu biliyoruz. Şuanda tüm birimlerimiz hareket haline geçti."

(İHA)

Süleyman Soylu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:40 Kaynak: İHA
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