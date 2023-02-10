Depremin 5'inci gününde devam eden çalışmalar ve enkaz böyle görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi

Depremin 5'inci gününde devam eden çalışmalar ve enkaz böyle görüntülendi

10.02.2023 11:07

Depremin 5'inci gününde devam eden çalışmalar ve enkaz böyle görüntülendi Şehrin bir çok noktasında devam eden çalışmalar ise, İHA Foto muhabirleri tarafından kayda alındı Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde 5'inci güne girildi.

Depremin 5'inci gününde devam eden çalışmalar ve enkaz böyle görüntülendi

Şehrin bir çok noktasında devam eden çalışmalar ise, İHA Foto muhabirleri tarafından kayda alındı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde 5'inci güne girildi. Çöken binalarda mahsur kalanları kurtarmak için başlatılan çalışmalar sürerken, Son durum dron ile havadan görüntülendi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili derinden etkileyen deprem Türkiye'yi yasa boğdu. Kahramanmaraş başta olmak üzere tüm illerde çöken binalarda mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için ekipler ilk andan itibaren yoğun mesaiye başladı. Çalışmaların 24 saat aralıksız devam ettiği illerden depremin merkezi Kahramanmaraş'ta son durum havadan görüntülendi. Binaların enkazlarının yer adlığı görüntüler de şehrin durumunu gösterdi.

Şehrin bir çok noktasında devam eden çalışmalar ise, İHA Foto muhabirleri tarafından kayda alındı. Fotoğraflar da da vatandaşların bir umutla çaresiz bekleyişi, enkazlardan yakınlarının fotoğrafı kurtaranlar da yer aldı.

Araçların ve binaların enkaza dönüştüğü fotoğraflara ekiplerin kurtarma çalışmasını izleyenler de yansıdı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Depremden 94 saat sonra enkazdan Adnan'ı kurtaran ekip lideri o anları İHA'ya anlattı Depremden 94 saat sonra enkazdan Adnan'ı kurtaran ekip lideri o anları İHA'ya anlattı 70 yaşındaki Fatma Özdilli yaşadığı korku dolu anları gözyaşları içinde anlattı 70 yaşındaki Fatma Özdilli yaşadığı korku dolu anları gözyaşları içinde anlattı

İhlas Haber Ajansı, Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Depremin 5'inci gününde devam eden çalışmalar ve enkaz böyle görüntülendi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:24 Türkiye'yi ağlatan baba, enkaz altından çıkarılan oğluna böyle kavuştu
11:11 4 yaşındaki Eylül, kendisi için siper olan annesinin kucağında bulunarak enkazdan sağ çıkarıldı
11:40 Alana koltuk değnekleriyle gitti! Muslera, depremzedeler için yardım çalışmalarına katıldı
11:38 "Annemizin olduğu enkazdan ses geldi" diyen oyuncu Başak Gümülcinelioğlu gözyaşları içinde yardım istedi
11:36 Destici'nin zor anları! Haberi verirken Meclis kürsüsünde hüngür hüngür ağladı
11:28 Bakan Kurum duyurdu: Hasar tespit sitesi devrede
10:40 Altının gram fiyatı 1.128 lira seviyesinden işlem görüyor
11:24 Deprem bölgesine giden Akşener seçim tarihi hakkında konuştu: 18 Haziran'a yetişir diye düşünüyorum
11:22 Son Dakika: Bakan Özer duyurdu! Deprem felaketi sonrası LGS ve YKS sınavlarında değişiklik
11:11 Enkaz altındaki genç kadının naif konuşması yürekleri dağladı: Tehlikeli diye gelmediler, onlar da haklı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2023 12:33:00. #1.12#
SON DAKİKA: Depremin 5'inci gününde devam eden çalışmalar ve enkaz böyle görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement