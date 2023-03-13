Depremde 89 Kişinin Öldüğü Diyar Galeria'da Kolonları Kestiği İddia Edilen Spor Salonunun 'Açılış İzin Belgesi' Olmadığı Ortaya Çıktı

MEHMET MUCAHİT CEYLAN

Diyarbakır'da Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 89 kişinin ölümüne yol açan Diyar Galeria bloklarının zemin katında bulunan, kolon kesme iddiasıyla soruşturulan spor salonunun 'açılış izin belgesi' olmadan faaliyetini sürdürdüğü ortaya çıktı. Diyar Galeria B blokunun depremde yıkılma anına ait yeni görüntüler ile soruşturmada tanık olarak ifade veren bir cumhuriyet savcısının sunduğu spor salonundaki havuza ait görüntüler de dosyaya eklendi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 6 Şubat depremlerinde Diyarbakır'da yıkılan binalardaki kusurların tespitine ilişkin başlattığı soruşturma, Deprem Soruşturma Bürosunda görevli bir Başsavcıvekili ve üç Cumhuriyet savcısı tarafından yürütülüyor. B bloku tamamen yıkılan ve D blokunun ise bir kısmının yıkılarak 89 kişinin yaşamını yitirdiği Diyar Galeria İş Merkezi ve bloklarına ait soruşturma kapsamında 'yapım kusurları ve kolon kesme' iddialarına ilişkin, aralarında müteahhitlerin ve işletmecilerin de bulunduğu 11 zanlı 'olası kastla öldürmek' suçundan tutuklandı, 3 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.

"KOLONLARIN KESİLMİŞ OLDUĞUNUN GÖRÜLDÜĞÜ"

Sulh ceza hakimliğinin şüphelileri tutuklama gerekçesinde şu hususlar yer aldı:

"Blue Zone ve Yummy Tekstil isimli iki işyeri ile ilgili kolon kesme, duvar yıkma, dükkan birleştirme, dükkan içerisinde mimari yapının statik durumuna etki edecek iddiaların bulunduğu, Blue Zone içinde yer alan sauna, havuz soyunma odalarının bulunduğu, dosyaya yansıyan havuz bölümüne ilişkin fotoğraflar incelendiğinde kolonların kesilmiş olduğunun görüldüğü, Blue Zone öncesinde faaliyet gösteren Colezium isimli spor salonunda kolon kesildiğine ilişkin tanık beyanı, işletmeci B.Y.'nin duvar yıkarak yandaki dükkanı kendi dükkanına dahil etmek suretiyle dükkan birleştirmesine ilişkin ikrarı ve Yummy Tekstil'in epey tadilat ve değişiklik yaptığına ilişkin D.A.'nın beyanları da gözetilerek hem Yummy Tekstil hem de spor salonu hakkında ciddi iddialar karşısında şüphelilerin üzerlerine atılı suçu işledikleri yönünde kuvvetli şüphenin bulunduğu…"

GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ: "AÇILIŞ İZİN BELGESİ YOK"

Spor salonu üyelik kaydı bulunan bir Cumhuriyet Savcısının da tanık olarak ifade verdiği ve havuza ait görüntüleri sunduğu soruşturma dosyasına Diyar Galeria B blokunun depremde yıkılma anına ait yeni görüntüler de eklendi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne yazı göndererek soruşturmaya konu spor salonu ile ilgili bilgileri istemişti. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından cevaben gönderilen ve soruşturma dosyasına konulan yazıda "Diyarbakır Galeria İş Merkezinde faaliyet gösteren Bluezone ve Colesium isimli spor salonlarının Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliğinin 6'ncı maddesi gereğince istenilen belgeleri tamamlamadıklarından dolayı il müdürlüğümüzce 'Açılış İzin Belgesi' verilmediği ve söz konusu spor salonlarına ait üye bilgileri müdürlüğümüzde bulunmamaktadır" denildi.

SORUŞTURMAYA DİYAR GALERİA YANINDA YAPILAN ORYIL MY OFFİCE DE DAHİL EDİLDİ

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, bilirkişiye gönderdiği delillerin listesine, Diyar Galeria İş Merkezi'nin yanında 2012 yılında yapılan Oryıl My Office bloklarının dosyasını da ekleyerek bilirkişiden "Oryıl My Office'nin temel kazma esnasında otopark yapılırken derinden kazılmış olması ihtimali ve bu durumun Diyar Galeria İş Merkezi'nin temeline zarar verip vermediği, bu durumun tespitinin mümkün olup olmadığı hususları hakkındaki değerlendirmelerin rapor tanzimi konusunda dikkate alınmasını" istedi.

"YAŞAMINI YİTİREN AVUKAT ŞİKAYETTE BULUNMUŞTU" İDDİASI ASILSIZ ÇIKTI

Bina sakinlerinin, Diyar Galeria'nın depremde ilk yıkılan B blokunda annesi, babası ve kız kardeşiyle yaşamını yitiren avukat Serhan Özdemir'in B blokun altında bulunan marketin kolonlarını kestiğini iddia ederek adli müracaatı olduğuna dair bilgilerin de araştırıldığı soruşturma dosyasında; CİMER'e, Diyarbakır Valiliği'ne, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne, Diyarbakır Yenişehir Kaymakamlığı'na ve Diyarbakır Yenişehir Belediyesi'ne de yazı gönderildi. İddialar hakkında herhangi bir ihbar, şikayet ve müracaat başvuruları olup olmadığı yönünde bilgi verilmesine ilişkin yazıya verilen cevapta, "söz konusu işyeri ve kişiler ile ilgili olarak herhangi bir ihbar, şikayet ve müracaat başvurusunun bulunmadığı" belirtildi.