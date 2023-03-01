Depremde ağır hasan alan binanın birinci katı yere gömüldü - Son Dakika
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Depremde ağır hasan alan binanın birinci katı yere gömüldü

01.03.2023 10:35
Depremde ağır hasan alan binanın birinci katı yere gömüldü

Malatya'da Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan bir binanın birinci katı yere gömüldü.

Malatya'da Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan bir binanın birinci katı yere gömüldü.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremler Malatya'da büyük hasara neden olurken, ilk belirlemelere göre bin 300'den fazla kişi hayatını kaybetti, 7 bine yakın kişi ise yaralandı. Büyük yıkımın yaşandığı Yeşilyurt ilçesinde ise ağır hasar alan bir apartmanın birinci katı artçı depremlerin ardından yere gömülerek kayboldu.

Yan yatan binanın devrilerek çevreye zarar vermesinden endişe ettiklerini belirten ev sahibi Erdal Karakütük, binanın kontrollü bir şekilde yıkılmasını beklediklerini söyledi. - MALATYA

Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Depremde ağır hasan alan binanın birinci katı yere gömüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Depremde ağır hasan alan binanın birinci katı yere gömüldü - Son Dakika
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