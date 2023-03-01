Depremde ağır hasan alan binanın birinci katı yere gömüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Depremde ağır hasan alan binanın birinci katı yere gömüldü

01.03.2023 20:49

- Depremde ağır hasan alan binanın birinci katı yere gömüldü Malatya'da Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan bir binanın birinci katı yere gömüldü.

- Depremde ağır hasan alan binanın birinci katı yere gömüldü
MALATYA - Malatya'da Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan bir binanın birinci katı yere gömüldü. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremler, Malatya'da büyük hasara neden olurken, ilk belirlemelere göre bin 300'den fazla kişi hayatını kaybetti, 7 bine yakın kişi ise yaralandı.Büyük yıkımın yaşandığı Yeşilyurt ilçesinde ise ağır hasar alan bir apartmanın birinci katı artçı depremlerin ardından yere gömülerek kayıp oldu.Yan yatan binanın devrilerek çevreye zarar vermesinden endişe ettiklerini belirten ev sahibi Erdal Karakütük, binanın kontrollü bir şekilde yıkılmasını beklediklerini söyledi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Malatya'da depremde ağır hasan alan binanın birinci katı yere gömüldü Malatya'da depremde ağır hasan alan binanın birinci katı yere gömüldü İnsanları resmen tabuta koymuşlar! 4 yıllık binanın kolon ve kiriş aralarında tahta parçaları çıktı İnsanları resmen tabuta koymuşlar! 4 yıllık binanın kolon ve kiriş aralarında tahta parçaları çıktı

Kahramanmaraş, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Depremde ağır hasan alan binanın birinci katı yere gömüldü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:54 "Omuz omuza" kampanyasına bağlanan Mbappe söylediği sözlerle Türkiye'nin kalbini fethetti
20:00 Malatya'da depremde ağır hasan alan binanın birinci katı yere gömüldü
20:37 Depremzedeler için düzenlenen "Omuz omuza" kampanyası başladı! TFF'nin rekor bağışıyla açılış yapıldı
20:35 Ortaylı'nın övdüğü Naci Görür'den Celal Şengör paylaşımı: Onunla kıyaslanmak beni onore etti
20:13 Son Dakika: Spor Toto Süper Lig maçları iki hafta şifresiz olarak yayınlanacak
19:44 Olay iddia! "Hükümet istifa" tezahüratı yapan taraftarlara ceza
18:21 Yunanistan'daki tren kazasının ardından Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Karamanlis istifa etti
18:28 Tuzla'da yaşanan kaçırılma olayında gerçek ortaya çıktı! Mağdur adamın yanındaki kadın işbirlikçiymiş
18:34 Elinde bıçakla yarı çıplak caddeye çıktı, kimse ne olduğunu anlayamadı
18:46 Icardi'nin Wanda ile cesur yatak pozundan sonra Simge'den manidar paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2023 22:12:44. #1.12#
SON DAKİKA: Depremde ağır hasan alan binanın birinci katı yere gömüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement