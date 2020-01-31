Depremde ağır hasar alan 37 bina yıkılacak - Son Dakika
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Depremde ağır hasar alan 37 bina yıkılacak

19 dakika önce

Malatya'nın Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi ilçelerinde Elazığ depreminde ağır hasar gören 37 bina yıkılacak.

Depremde ağır hasar alan 37 bina yıkılacak, System.String[]

Malatya'nın Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi ilçelerinde Elazığ depreminde ağır hasar gören 37 bina yıkılacak.


Merkez üssü Elazığ Sivrice olan 24 Ocak Günü meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremde ağır hasar gören binaların yıkımı için Malatya Valiliği 2 nolu salonunda Vali Aydın Baruş başkanlığında değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya Vali Baruş'un yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, vali yardımcıları Ahmet Çırakoğlu ve Ömer Sağlam, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve ilgili kurum müdürleri katıldı.


Toplantıda, deprem nedeniyle ağır hasar gören, Battalgazi ilçesinde 10. Kale ilçesinde 1, Doğanyol ilçesinde 24, Pütürge ilçesinde 2 adet olmak üzere toplam 37 binanın ilçe kaymakamlıklarından alınacak onay sonucunda yıkılması kararlaştırıldı. - MALATYA

Battalgazi, Doğanyol, Malatya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 09:49 Kaynak: İHA
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