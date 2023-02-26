DEPREMDE AĞIR HASAR ALAN EVLERİNİN YIKILIŞINI GÖZYAŞLARIYLA İZLEDİLER - Son Dakika
Üye Girişi

DEPREMDE AĞIR HASAR ALAN EVLERİNİN YIKILIŞINI GÖZYAŞLARIYLA İZLEDİLER

26.02.2023 16:40

KAHRAMANMARAŞ merkezli 2 büyük depremde 4 bloku yıkılan Ayşe-Mehmet Polat Sitesi'nin kalan 2 blokunun kontrollü yıkımına başlandı.

KAHRAMANMARAŞ merkezli 2 büyük depremde 4 bloku yıkılan Ayşe- Mehmet Polat Sitesi'nin kalan 2 blokunun kontrollü yıkımına başlandı. Evleri ağır hasar alan vatandaşlar oturdukları apartmanlarının yıkılmasını gözyaşlarıyla izledi.
Karamanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem aralarında Gaziantep'in de olduğu 11 ilde büyük hasara yol açtı. Gaziantep'te Atatürk Mahallesi'nde bulunan 6 bloklu Ayşe-Mehmet Polat Sitesi'nin 4 bloku deprem nedeniyle yıkıldı, 100'ün üzerinde kişi de burada yaşamını yitirdi. Sitede 2 blok ise yapılan incelemede ağır hasarlı olduğu belirlenerek yıkımına karar verildi. Ekipler tarafından kontrollü şekilde yıkılan binada yaşayanlar, gözyaşları içerisinde çalışmaları izledi.
GERİYE ANILAR KALDI
Ayşe-Mehmet Polat Sitesi'nin yıkılışının ardından geriye sadece hatıralar kaldı. Her biri onlarca kişiye mezar olan Polat Sitesi enkazından çıkarılan fotoğraflar, kitaplar, oyuncaklar ve ev gereçleri enkazın yanına bırakıldı. Her daireden çıkan eşyaları görenleri duygulandırıyor.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
DEPREMDE AĞIR HASAR ALAN EVLERİNİN YIKILIŞINI GÖZYAŞLARIYLA İZLEDİLER DEPREMDE AĞIR HASAR ALAN EVLERİNİN YIKILIŞINI GÖZYAŞLARIYLA İZLEDİLER Polis yönetmeliğinde değişiklik; 4 il doğu statüsüne alındı Polis yönetmeliğinde değişiklik; 4 il doğu statüsüne alındı Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu, deprem bölgesinde Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu, deprem bölgesinde

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEPREMDE AĞIR HASAR ALAN EVLERİNİN YIKILIŞINI GÖZYAŞLARIYLA İZLEDİLER - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:53 Taraftarı yıkan haberi Wanda verdi! Galatasaray ve Icardi aşkı bitiyor
16:50 Arkadaşı, annesinden dinledi! Günlerce enkaz altında kalan Taha'nın cansız bedeni, yorgana sarılı halde bulunmuş
15:48 Ahbap'a çadır satılmasına ilişkin Kızılay Başkanı Kınık sessizliğini bozdu: Ahbap ile işbirliği yasaldır, aksini iddia eden kötü niyetlidir
15:54 Helal olsun Levent hoca! Ailesinden 4 kişiyi kaybettiği deprem bölgesindeki takımı ücretsiz çalıştıracak
15:52 Büyük umutlarla transfer olmuştu! Balotelli'nin formasını ateşe verdiler
15:42 Son Dakika! Adana'da eğitim ve öğretime başlama tarihi 13 Mart'a ertelendi
15:41 YSK heyeti, depremden etkilenen 11 ili ziyaret edecek! Seçim güvenliğine ilişkin rapor hazırlanacak
15:05 Kontrolden çıkan araç bariyere saplandı: 2 ölü, 3 yaralı
15:10 CHP grubundan Kılıçdaroğlu'na cumhurbaşkanlığı aday belirleme sürecinde tam yetki
14:22 Ünlü oyuncu Müfit Can Saçıntı'dan toprağa verdiği annesine son öpücük
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2023 17:13:03. #1.11#
SON DAKİKA: DEPREMDE AĞIR HASAR ALAN EVLERİNİN YIKILIŞINI GÖZYAŞLARIYLA İZLEDİLER - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement