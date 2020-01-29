Depremde ağır hasar alan Karakurt Mahallesi'ndeki Vahdet Camisi, ekiplerce yıkıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Depremde ağır hasar alan Karakurt Mahallesi'ndeki Vahdet Camisi, ekiplerce yıkıldı - Son Dakika

Depremde ağır hasar alan Karakurt Mahallesi'ndeki Vahdet Camisi, ekiplerce yıkıldı

6 saat önce

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 22 Ocak'ta meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören binaların yıkımına devam edildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 22 Ocak'ta meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören binaların yıkımına devam edildi.

Depremden etkilenen Akhisar, Kırkağaç ve Saruhanlı ilçelerine bağlı mahallelerdeki binalarda belirlenen hasarın boyutuna göre yıkım ya da onarım çalışması yapılıyor.

Ağır hasar aldığı için yıkımına karar verilen Karakurt Mahallesi'ndeki Vahdet Camisi, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yıkıldı.

Caminin minaresinin yıkımı da bağlanan halatlarla kademeli olarak gerçekleştirildi.

Caminin yerine yenisinin inşa edileceği belirtildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde geçen hafta 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından dün de merkez üssü Akhisar olan 4,7, Kırkağaç olan 4,8 ve 4,1 büyüklüğünde depremler meydana gelmişti.

Depremde ağır hasar alan Karakurt Mahallesi'ndeki Vahdet Camisi, ekiplerce yıkıldı

Karakurt, Akhisar, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 06:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD'nin Ortadoğu planına BMGK'da karşı çıkacak
Dışişleri'nden, Macron'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki Sağlık Bakanı Koca, Aksaray, İzmir ve İstanbul'daki koronavirüs testlerinin sonuçlarını açıkladı Kızılay Başkanı Kerem Kınık: Deprem günü attığım tweetten pişman oldum

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 00:54:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Depremde ağır hasar alan Karakurt Mahallesi'ndeki Vahdet Camisi, ekiplerce yıkıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]