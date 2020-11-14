Depremde ağır hasar alan Torbalı Belediye binasının yıkımına başlandı - Son Dakika

Depremde ağır hasar alan Torbalı Belediye binasının yıkımına başlandı

14.11.2020 13:07
Depremde ağır hasar alan Torbalı Belediye binasının yıkımına başlandı, System.String[]

İzmir'i vuran depremda ağır hasar alan Torbalı Belediyesi binasının yıkımına dün akşam başlandı.

İzmir'i vuran depremda ağır hasar alan Torbalı Belediyesi binasının yıkımına dün akşam başlandı. İçerisinde nikah salonu ile 16 işletme bulunan bina, kentin farklı bir noktasında yeniden inşa edilecek.

Seferihisar ilçesinde açıklarında meydana gelen 6.6'lık depremde ağır hasar gören kamu kurumlarından biri de Torbalı Belediye binası oldu. Bodrum ve zemin dahil 5 katlı olan, 2 bin 500 metrekarelik alana kurulı binanın kolon ve kirişlerinde çatlaklar oluştuğunu, çelik yapının korozyona uğradığını belirleyen Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürlüğü, yıkım kararı aldı. 1990 yılında inşa edilen ve içerisinde belediye nikah salonu ile 16 işletme bulunan binanın yıkım çalışmalarına dün akşam başlandı.

Torbalı Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yakupoğlu, "Binanın zeminindeki kolonlarda çürüme ve demirlerde korozyon söz konusuydu. Çevre ve şehircilik ekipleri yaptıkları incelemelerde binanın ağır hasarlı olduğunu tespit etti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da ağır hasarlı olduğu yönünde rapor tutuldu. Acilen binayı boşalttık. Belediye binasının riskli olması büyük tehlike arz ediyordu. Çünkü burası bir meydan ve binlerce insanın gün içerisinde çevresinden geçtiği bir alan" dedi.'YENİ BELEDİYE BİNASININ İNŞASI ŞUBAT AYINDA BAŞLAYACAK'

Yakupoğlu, "Semt pazarının da kurulduğu bir bölge olduğu için perşembe gününe kadar yıkımı tamamlamayı planlıyoruz. İçerisinde 16 işletme vardı. Binanın yapımına 1986 yılında başlanmış ve 1990 yılında bitirilmiş. Bir dönem vergi dairesini de içinde bulunduran, bodrumu ile birlikte 5 katlı bir binaydı. Belediye binasının yıkım çalışması tamamlandıktan sonra burası meydan olacak. Yeni binanın yapımına şubat ayında başlanacak ve kentin farklı bir noktasına inşa edilecek. Bir yıl içerisinde tamamlamayı planlıyoruz" diye konuştu.


Depremde ağır hasar alan Torbalı Belediye binasının yıkımına başlandı
Depremde ağır hasar alan Torbalı Belediye binasının yıkımına başlandı
Depremde ağır hasar alan Torbalı Belediye binasının yıkımına başlandı
Depremde ağır hasar alan Torbalı Belediye binasının yıkımına başlandı
Depremde ağır hasar alan Torbalı Belediye binasının yıkımına başlandı
Depremde ağır hasar alan Torbalı Belediye binasının yıkımına başlandı
Depremde ağır hasar alan Torbalı Belediye binasının yıkımına başlandı
Depremde ağır hasar alan Torbalı Belediye binasının yıkımına başlandı
Depremde ağır hasar alan Torbalı Belediye binasının yıkımına başlandı
Depremde ağır hasar alan Torbalı Belediye binasının yıkımına başlandı

Seferihisar, Torbalı, Evlilik, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Depremde ağır hasar alan Torbalı Belediye binasının yıkımına başlandı - Son Dakika


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