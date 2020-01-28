Depremde ağır hasar gören binalar kontrollü olarak yıkılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Depremde ağır hasar gören binalar kontrollü olarak yıkılıyor - Son Dakika

Depremde ağır hasar gören binalar kontrollü olarak yıkılıyor

6 saat önce

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören ve tehlike arz eden binalar kontrollü olarak yıkılmaya başlanırken vatandaşlar da evlerinden eşyalarını çıkarmaya başladı.

Depremde ağır hasar gören binalar kontrollü olarak yıkılıyor, System.String[]

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören ve tehlike arz eden binalar kontrollü olarak yıkılmaya başlanırken vatandaşlar da evlerinden eşyalarını çıkarmaya başladı.


Elazığ depremi sonrası enkazlar da arama kurtarma çalışmalarını tamamlayan görevliler, depremde ağır hasar gören ve tehlike oluşturan binaları tespit etti. İçerisinde herhangi bir canlı olmadığı belirlenen binalar, iş makineleriyle kontrollü olarak yıkılıyor. Vatandaşlar ise, evlerine girerek eşyalarını çıkarmaya başladı. - ELAZIĞ

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 12:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elazığ'da yıkılan 378 binayla ilgili soruşturma başlatıldı
Elazığspor, ligden çekilme talebinde bulunacak Naci Görür, Manisa depremini yorumladı: Endişe edilecek bir şey yok Mühüre rağmen hasarlı binalara geri döndüler! Ölüme meydan okuyarak yaşıyorlar

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 18:28:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Depremde ağır hasar gören binalar kontrollü olarak yıkılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]