Depremde ağır hasar gören binaların kontrollü yıkımı görüntülendi - Son Dakika

Elazığ'da depremde ağır hasar gören binaların uzman ekipler tarafından kontrollü yıkımı görüntülendi.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca ağır hasarlı olduğu için acil yıkımına karar verilen binaların yıkımı devam ediyor.

Bu kapsamda, Sürsürü Mahallesi'nde aralarında depremde çöken ve 14 kişinin hayatını kaybettiği Dilek Apartmanı'nın da bulunduğu Petek sitesindeki 10 apartmanın kontrollü yıkım çalışmaları tamamlandı.

Bazı blokların uzman ekipler tarafından iş makineleri ile kontrollü yıkılma anı, görüntülendi.

Yıkım işleminin ardından enkaza dönüşen binaların kolon, kiriş, temel, döşeme gibi yapıları içerisinde yer alan çelik demirler yine iş makineleri ile ayıklandı.

Geriye kalan enkaz kamyonlara yüklenerek alan temizlendi.