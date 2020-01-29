Depremde ağır hasar gören Sivrice İlçe Emniyet Müdürlüğü binası yıkılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Depremde ağır hasar gören Sivrice İlçe Emniyet Müdürlüğü binası yıkılıyor - Son Dakika

Depremde ağır hasar gören Sivrice İlçe Emniyet Müdürlüğü binası yıkılıyor

6 saat önce

Elazığ'da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören Sivrice İlçe Emniyet Müdürlüğünün yıkımı gerçekleştiriliyor.

Depremde ağır hasar gören Sivrice İlçe Emniyet Müdürlüğü binası yıkılıyor, System.String[]

Elazığ'da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören Sivrice İlçe Emniyet Müdürlüğünün yıkımı gerçekleştiriliyor.


Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremde yetkililer tarafından yapılan ilk incelemede 70'i Elazığ merkezde, 18'i ise kırsal bölgelerde olmak üzere 88 bina için yıkım kararı alındı. Yıkım kararı alınan binalardan biri de Sivrice İlçe Emniyet Müdürlüğü oldu. 31 yıllık İlçe Emniyet Müdürlüğü binası ile üstünde yer alan 5 katlı emniyet lojmanı da yaşanan depremde ağır hasar gördü. Polisler tarafından boşaltılan bina iş makineleriyle yıkılmaya başlandı. - ELAZIĞ

Emniyet Müdürlüğü, Sivrice, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:33 Kaynak: İHA
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