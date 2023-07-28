Ağır hasarlı konutları, az hasarlıya çevirmek için her yolu denediler! Belediye başkanının sözleri ise daha utanç verici

Teslim edildikten 6 ay sonra ilk depremde kullanılmaz ve oturulamaz hale gelen Yeşilyurt Belediyesinin yaptırmış olduğu Yeşil Topsöğüt Konakları depremde büyük zarar gördü. Belediye Başkanı Mehmet Çınar, hak sahiplerini kızdıracak açıklamalarda bulundu.

"BEN GAYET NORMAL GÖRÜYORUM"

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın ayakta zor durabilen binalar için, " Malatya'da sadece onlar hasar görmedi yani. Yenide, eskide, diğertarihi olan binalarda hepsi hasar aldı. Topsöğüt'te onlardan biri, ben gayet doğal ve normal görüyorum, olabilecek durumlar. Haliyle, oldu ki ağır hasar aldı, yıkıldı, yine hak sahibi, yine yerinde dönüşümle ilgili tapusu cebinde olduğu için." açıklamasını yaptı.

"ÇOK İNCELEMEDEN AĞIR HASARLI RAPORU TUTTULAR"

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın bir programda konuyla ilgili yapılan açıklamalar şöyle; Malatya Yeni Ses'te yer alan habere göre, Yeşil Topsöğüt Konaklarına giden heyetin yanlış rapor tuttuğunu iddia eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Topsögüt Konutları bizim seçim döneminde Topsögüt bölgesinin gelişmesi ve bölgemizde sosyal konut olarak hemşehrilerimize konut üretmeyi planladığımız bir projemiz. Bu projemiz, geçen yıl itibariyle yavaş yavaş taşınmaya başladılar. Yanlış bilmiyorsam 4 ya da 5 Şubat'ta kesin kabul için süre doluyordu, haliyle 6 Şubat Pazartesi kesin kabul aşamasına gelmişti. Tabi depremde her yerde olduğu gibi Topsögüt Konutlarımızda hasar aldı. Yalnız Topsögüt Konutları ile ilgili incelemeye giden heyet, çok böyle detaylı incelemeden, bakmadan öndeki blok hasarlı diye, yanlış bilmiyorsam 7 tane blok var, diğer blokta hasarlı diye rapor tuttular. Ondan sonra da müteahhit itiraz etti, müteahhitte orada aslında mülk sahibi olmadığı için itirazı kabul olmadı. Belediye tarafından ya da orada oturanlar tarafından itiraz edilmesi gerektiği ile ilgili bilgi verildi, bizimkiler de itiraz ettiler." dedi.

"AZ HASARLI OLDUĞU RAPORU VERİLDİ"

4 ayrı üniversiteden hocalar getirerek inceleme yaptırdıklarını ve aldıkları o raporlar üzerine idare mahkemesinde yürütmenin durdurulması kararı çıkarttıklarını açıklayan Çınar şunları söyledi; " Türkiye'de farklı üniversitelerden farklı hocalarında yapmış olduğu tetkiklerde orta hasarlı ve az hasarlı olarak değerlendirildi. Orta hasarla ilgili süreçte netleşmediği için, devam ettiği için bizim arkadaşlar ve yine ilgili orayı yapan müteahhit firmada yargıya başvurdu, yürütmeyi durdurma kararı aldı. Muhtemelen 1-2 ay içerisinde onlar tekrardan orta hasar ve az hasar seviyesine dönecek diye, oradaki çünkü bize gelen Fırat Üniversitesi, Erzurum Üniversitesi, Eskişehir Üniversitesi ve Ankara'da bir üniversite, birde buradaki bizim uzmanların yapmış olduğu inceleme de yani hani böyle 1-2 blokta orta hasar, diğer bloklarda az hasar olduğu ile ilgili gözlemsel analizler yapıldı. Ama bu süreçte birde performans analizleri yapılacak. Şu ana kadar uzmanların vermiş olduğu raporlar da binanın ağırlıklı az hasarlı olduğu ile ilgili bize ön rapor ve bilgi verildi. Bizde o rapor doğrultusunda yürütmeyi durdurma kararı aldık. Muhtemelen düzelir. Düzeldikten sonra da, ilgili müteahhitle görüştük, tekrardan o binaların tamirini, bakımını, eksiğini giderecek, ondan sonra bizde hak sahiplerine teslim edeceğiz."

"HAK SAHİPLERİ TAPULARI OLDUĞU İÇİN HAKKINI ALABİLECEK"

Yeşilyurt Belediyesinin yaptırdığı konutların teslim edilmesinden 6 ay sonra ilk depremde hasar görmesi ve ilk raporda ağır hasarlı olarak kaydedilmesine Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yaşanılan durum için "Ben gayet doğal ve normal görüyorum, olabilecek durumlar" değerlendirmesini yaptı. Çınar'ın bu skandal açıklaması ise şöyle, "Malatya'da sadece onlar hasar görmedi yani. Yenide, eskide, diğer tarihi olan binalarda hepsi hasar aldı. Topsöğüt'te onlardan biri, ben gayet doğal ve normal görüyorum, olabilecek durumlar. Haliyle, oldu ki ağır hasar aldı, yıkıldı, yine hak sahibi, yine yerinde dönüşümle ilgili tapusu cebinde olduğu için. Orası 5 katlı, birde bodrumu olanlar var." dedi.

25 ŞUBAT'TA "KESİN KABUL YAPILMAMIŞTIR" AÇIKLAMASINI YAPMIŞ

Yeşilyurt Belediyesi tarafından 25 Şubat 2023 tarihinde sosyal medya hesabından yapılan açıklama da şu ifadeler ileri sürülmüştü, "6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve yüzyılın afeti olarak nitelendirilen deprem ilçemizde de çok büyük yıkımlara sebep olmuştur. Kahramanmaraş depremi sonucunda ilçemizdeki binaların yüzde 70'i hasar almıştır. Bahse konu hasarlı binalar içerisinde ihalesi gerçekleştirilen ve DURA MÜHENDİSLİK TESİSAT YAPI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. isimli yüklenici firmaları tarafından yaptırılan Topsöğüt Konutları da bulunmaktadır. Topsöğüt konutları 136 daireden oluşmakta olup kesin kabulü yapılmadığı için halen iş tamamlanmamıştır. Ayrıca bu konutların 39 dairelik kısmının da yükleniciye halen devri yapılmamıştır. 6 Şubat'ta meydana gelen büyük doğal afetten sonra hasar gören bu binalar ile ilgili detaylı tespit çalışmaları devam etmekte olup; imalatlarla ilgili mevcut kanun, mevzuat ve yönetmeliklere aykırı olumsuzlukların tespit edilmesi halinde gerekli işlemlerin yapılacağı hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."

HAK SAHİPLERİ HAKKINI İSTİYOR

Depremde evlerinden olan konut sahipleri ise binalarının ağır hasarlı olarak tespit edilmesi ve sunulacak haklardan faydalanmak için Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'dan kesin bir cevap bekliyor.