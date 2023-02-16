Depremde ağır yara alan Adıyaman taşınacak - Son Dakika
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Depremde ağır yara alan Adıyaman taşınacak

16.02.2023 18:25

Depremde ağır yara alan Adıyaman taşınacak Merkez üssü Kahramanmaraş olan 2 ayrı depremde ağır yara alan Adıyaman'ın bir kısmı başka bir bölgeye taşınacak.

Depremde ağır yara alan Adıyaman taşınacak

ADIYAMAN - Merkez üssü Kahramanmaraş olan 2 ayrı depremde ağır yara alan Adıyaman'ın bir kısmı başka bir bölgeye taşınacak.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 2 ayrı depremde bir bina yerle bir olan, çoğu da kullanılamaz hale gelen Adıyaman şehir merkezinin bir bölümü başka yere taşınıyor. Şehrin kuzeyindeki dağlık alanda 30 bin yeni konut inşa edileceğini söyleyen Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, "İnşallah şehri yeniden kalkındırma noktasında özellikle kuzeyde, dağın eteğinde TOKİ inşallah yeni konutlar inşa etmeyi düşünüyor. Yani en azından şu an 30 bin, 50 bin konut düşünülüyor. Daha önce de zaten şehri oraya taşıyalım diye planlamamız vardı. Buraları tarım arazileri. Mümkün mertebe tarım arazilerini kullanmadan jeolojik olarak daha sağlam olan yerlere geçmekte yarar var. Şu anki planlama bu" diye konuştu.

Adıyaman şehir merkezinde bin 166 bina tamamen yıkılırken ağır hasarlı olduğu öğrenilen 6 bin 108 binanın da ekipler tarafından yıkılacağı belirlendi.

Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Depremde ağır yara alan Adıyaman taşınacak - Son Dakika

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