Depremde ailesini kaybetti, kendisi 7,5 saat sonra kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Depremde ailesini kaybetti, kendisi 7,5 saat sonra kurtarıldı - Son Dakika

Depremde ailesini kaybetti, kendisi 7,5 saat sonra kurtarıldı

6 saat önce

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde yıkılan bir apartmanda annesini ve amcasını kaybeden, kendisi de 7,5 saat sonra yaralı halde kurtarılan Pınar Kalay, "Duvar yarıldı, tavan üzerimize düştü" diyerek o anları anlattı.

Depremde ailesini kaybetti, kendisi 7,5 saat sonra kurtarıldı, System.String[]

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde yıkılan bir apartmanda annesini ve amcasını kaybeden, kendisi de 7,5 saat sonra yaralı halde kurtarılan Pınar Kalay, "Duvar yarıldı, tavan üzerimize düştü" diyerek o anları anlattı.

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde merkeze bağlı Mustafa Paşa Mahallesi'nde Kalaylı apartmanı da çökmüştü. Arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla o apartmandan çok sayıda kişi sağ kurtarıldı. Annesini ve amcasını depremde kaybeden, kendisi de yaralı olarak kurtulan Pınar Kalay'ın tedavisi, Fethi Sekin Şehir Hastanesinde sürüyor. Enkazdan 7,5 saat sonra kurtarılan 47 yaşındaki Pınar Kalay, o anları İHA muhabirine anlattı.

"DUVAR YARILDI, TAVAN ÜZERİMİZE DÜŞTÜ"

Deprem anında annesi ve halasıyla beraber oturduklarını anımsatan Pınar Kalay, "Amcam da biraz daha ileride oturmuştu. Önce duvar yarıldı. Onu gördük. Ondan sonra elektrikler kesildi ve tavan üzerimize düştü. Sabah 4.30'a kadar enkaz altında kaldık. Dışarıdan sesler alıyoruz. Yardım sesleri aldık. İlk olarak amcamı çıkardılar, vefat etmiş hastaneye getirilirken. Annem yanımdaydı. Halam da dizimin üzerindeydi. Beni çıkardılar. 2 saat sonra ise annemi ve halamı çıkardılar. Amcam Ünal ile annem Gülçin Kalay'ı kayıp ettik. Allah bundan sonra başka acı göstermesin" dedi.

(Mehmet Hanifi Şahin - Veysel Korkmaz/İHA)

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Elazığspor, 6.8'lik deprem sonrasında resmen TFF 2. Lig'den çekildi 6.04'ün üzerine çıkan dolar, son 8 ayın en yüksek seviyesini gördü Uçak kazasında hayatını kaybeden Alev Gençoğlu'nun, biletini erken saate aldırdığı ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
17:32 Sosyetik güzel Eda Taşpınar'ın üstsüz pozu olay oldu
15:41 Reynmen dünya listelerinde 3. sıraya girdi
15:41 Burcu Esmersoy: Artık sessiz kalacağım
15:41 Şafak Sezer: Büyük sürpriz yakında
16:01 Oyuncu Savaş Özdemir'in Hollywood filminde rol aldığı ortaya çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 18:16:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Depremde ailesini kaybetti, kendisi 7,5 saat sonra kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]