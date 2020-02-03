Depremde alt yapı sıkıntısı yaşanmadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Depremde alt yapı sıkıntısı yaşanmadı - Son Dakika

Depremde alt yapı sıkıntısı yaşanmadı

16 dakika önce

AK Parti MKYK Üyesi Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş'ı ziyaret ederek, 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 şiddetindeki deprem sonrasında yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Depremde alt yapı sıkıntısı yaşanmadı, System.String[]

AK Parti MKYK Üyesi Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş'ı ziyaret ederek, 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 şiddetindeki deprem sonrasında yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür etti.


MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirip, "Deprem anında bulanan suların deşarj edilmesi, arızaların yapılması, yıkılan yerlerin sularının kesilmesi gibi ciddi bir iş organizasyonu yaptık. Bundan sonraki süreçte de deprem bölgesinde yaşanan sorunlarla ilgili bize düşen görevleri yerine getireceğiz" dedi.


"MASKİ'nin özverili çalışmalarına şahit olduk"


AK Parti MKYK Üyesi Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, "24 Ocak'ta Elazığ ve Malatya'yı etkileyen 6.8 şiddetinde ciddi bir deprem yaşadık. Bu depremin etkileri başta Pütürge, Doğanyol, Kale, Battalgazi, Yeşilyurt olmak üzere bütün Malatya'da hissedildi. Bütün kamu kuruluşlarımız elinden geleni fazlasıyla yaptılar. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız ve saha ekipleri ilk günden itibaren olay mahallindelerdi. Enkaz kaldırma çalışmaları, bölgeye yemek hizmetlerinin verilmesi gibi çalışmaları takdire şayandır. Ama burada MASKİ'mize özel bir parantez açmak istiyoruz. Gittiğimiz her yerde su ve kanalizasyon hizmetlerinin kesintisiz devam ettiğini gördük. Deprem anında hatların işler tutulması, kesilen suların müdahale edilerek akar hale getirilmesi, yıkılacak ve ağır hasarlı binaların su bağlantıların kesilmesi konusunda MASKİ'nin özverili çalışmalar sergilediğine şahit olduk. Genel Müdürümüzün şahsında bütün MASKİ çalışanlarına teşekkür ediyorum. MASKİ'miz bir sınavı daha başarıyla verdi. İnşallah önümüzdeki günlerde kırsal mahallelerimiz olmak üzere Malatya merkezde daha güzel hizmetler yapacağına inanıyoruz. Bizlerde elimizden gelen desteği sağlayacağız. MASKİ'nin görevini en iyi şekilde yapması bütün Malatyalıları yakından ilgilendiriyor. Genel Müdürümüz ve ekibi de gece gündüz demeden bunun planlamasını yapıyor. Ben tekrardan teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - MALATYA

AK Parti, Malatya, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 03:31 Kaynak: İHA
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