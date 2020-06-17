Depremde anneleri telef olan ikiz oğlaklar biberonla hayata bağlandı - Son Dakika

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki deprem sonucu yıkılan ahırda telef olan keçinin ikiz yavruları biberonla besleniyor.

Karlıova ilçesinde 14 Haziran saat 17.24'te meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki deprem ve 90'dan fazla artçısı ile 15 Haziran saat 09.51'de kaydedilen 5,6 büyüklüğündeki depremde ahırlar da çöktü.

Depremden etkilenen Karlıova ve Yedisu ilçesi ile bağlı köylerde yapılan ilk tespitlerde 105 ahır hasar gördü, 43 küçükbaş, 85 kanatlı hayvan telef oldu.

Yedisu ilçesine bağlı Dinarbey köyünde yaşayan Açık ailesinin yıkılan ahırında da ikiz yavruları olan keçi, enkaz altında kadı.

Telef olan keçinin sahibi Sinem Açık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geriye biri dişi biri erkek ikiz yavrularının kaldığını söyledi.

Deprem korkusu nedeniyle 2 kardeşi ve annesiyle çadırda kaldıklarını kaydeden Açık, biberonla besledikleri "Asker" ve "Ayşe" isimlerini verdikleri yavru keçilerin de yanlarında yattığını belirtti.

Sevimli keçi yavrularının depremde yaşadıkları stresi bir nebze olsun hafiflettiği aktaran Açık, şöyle devam etti:

"Keçi yavruları isimleriyle çağırınca geliyorlar. Çevremizde koşuşturuyorlar, şu an tek neşe kaynağımız bunlar. Onlarla stres atıyoruz. Deprem şokunu atlatmaya çalışıyoruz. Depremin ilk günü diğer keçilerin sütlerinden beslemeye çalıştık sonra temin ettiğimiz biberonla besliyoruz.

Keçilerden süt sağıp her gün öğlen akşam besliyoruz. Zaten acıktıkları zaman yanımıza geliyorlar. Biz de karınlarını doyuruyoruz. Barınakları yıkıldığı için çadırda bizimle kalıyorlar."