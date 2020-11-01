Depremde annesini kaybeden milli özel sporcu, hayallerini dayısıyla gerçekleştirecek - Son Dakika

Depremde annesini kaybeden milli özel sporcu, hayallerini dayısıyla gerçekleştirecek

01.11.2020 21:15

İzmir'de meydana gelen depremde annesini kaybeden milli özel sporcu Alper Öztürk'ün hayallerini dayısı Muhittin Öztemel gerçekleştirecek.

İzmir'de meydana gelen depremde annesini kaybeden milli özel sporcu Alper Öztürk'ün hayallerini dayısı Muhittin Öztemel gerçekleştirecek.

Alper Öztürk (27), Seferihisar açıklarında cuma günü meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depreme Bayraklı ilçesinde bulunan Doğanlar Apartmanı'nda, annesi Fatma Öztemel Öztürk ve kardeşi Buğra Öztürk (22) ile yakalandı. Anne ile iki çocuğu, yıkılan binanın enkazının altında kaldı.

Arama kurtarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonunda Alper ve kardeşi Buğra Öztürk enkazdan sağ çıkarıldı, annenin cansız bedenine ulaşıldı.

İki kardeşin tedavisi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde devam ediyor. Fatma Öztemel Öztürk'ün cenazesi ise cumartesi günü toprağa verildi.

"Buğra'ya bir şey olmasın diye üzerine kapanmış"

Alper ve Buğra Öztürk'ün dayısı Muhittin Öztemel, AA muhabirine, depremden sonra ilk olarak kardeşini telefonla aradığını, ulaşamayınca hemen Doğanlar Apartmanı'na gittiğini söyledi.

Binanın tamamen yıkıldığını görünce büyük üzüntü yaşadığını anlatan Öztemel, şöyle devam etti:

"Kardeşimin, 16 yıl önce eşini kaybettikten sonra tayini İzmir'e çıktı. Hayatını kaybettiği o eve yerleşti. Çocuklarına çok düşkündü. Tüm yaşamını onlara adadı. Deprem anında yanında Alper ile Buğra varmış. Buğra'ya bir şey olmasın diye üzerine kapanmış, onun hayatta kalmasını sağlamış. Enkaz başında saatlerce bekledim. Yeğenlerim ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu kurtarıldı ama kardeşimi kaybettim."

"Annesinin öldüğünü bilmiyor"

Kardeşinin yaşamını yitirdiğini Buğra'dan öğrendiğini anlatan Öztemel, milli özel sporcu olan down sendromlu yeğeni Alper'in ise hala annesinin vefat ettiğini bilmediğini aktardı.

Öztemel, jimnastik sporuyla ilgilenen ve 2019'da 22 yaş ve üzeri sporcular arasında Türkiye şampiyonu olan Alper Öztürk'ün, babasının vefatının ardından annesine daha çok bağlandığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Kardeşim yıllarca onun sporcu olması için çok emek verdi. Başarılı da oldu. Alper önce hayalindeki hedefi olan Türkiye şampiyonluğuna ulaştı, daha sonra ise milli takıma davet edildi. Temmuz ayında Antalya'da dünya şampiyonasına katılmaya hazırlanıyordu ama koronavirüs nedeniyle iptal oldu. Kardeşim onun başarılarıyla gurur duyuyordu. Artık kaldığı yerden Alper'in iyi bir sporcu olup başarılarına devam etmesi için ben destek olacağım. Onun her şeyiyle kendim ilgileneceğim."

Muhittin Öztemel, yeğenleri Alper ve Buğra'nın tedavilerinin devam ettiğini ve sağlık durumlarının iyiye gittiğini sözlerine ekledi.

Depremde annesini kaybeden milli özel sporcu, hayallerini dayısıyla gerçekleştirecek
Depremde annesini kaybeden milli özel sporcu, hayallerini dayısıyla gerçekleştirecek
Depremde annesini kaybeden milli özel sporcu, hayallerini dayısıyla gerçekleştirecek
Depremde annesini kaybeden milli özel sporcu, hayallerini dayısıyla gerçekleştirecek

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Depremde annesini kaybeden milli özel sporcu, hayallerini dayısıyla gerçekleştirecek - Son Dakika


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