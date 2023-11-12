Ersan Şen'e tepkiler çığ gibi! Depremde 35 kişinin ölümüne sebep olan firarilerin avukatı oldu

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yıkılan ve 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı davasında iddianame hazırlandı. Bilirkişi raporuyla kolon kestiği belirlenen Kervan Pastanesi'nin sahipleri hakkında 876'şar yıllık hapis cezası istendi. Ancak firar eden Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel hala aranırken, ikilinin avukatlığını Ersan Şen üstlendi. Müvekkillerinin masum olduğuna inandığını söyleyen Şen, "Ben zor işlerin adamıyım" diyerek kendini savundu. Şen'in söz konusu davayı üstlenmesi sosyal medyada büyük tepki çekti.

BİLİRKİŞİ RAPORUNDA ASLİ KUSURLU BULUNDULAR

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Ezgi Apartmanı ile ilgili Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İnşaat Mühendisliği'nden bilirkişi raporu istemişti. 7 öğretim üyesinin hazırladığı raporda binayı inşa eden müteahhit ve tadilat yapan Kervan Pastanesi'nin yıkımda asli kusurlu oldukları belirtildi. KTÜ'nün raporunda Kervan Pastanesi perde duvarında havalandırma için delikler açıldığı, zemin kat ile asma kat arasında fretli kolonun kesildiği, pastanenin servis asansörü için tabliyede statik ve mimari projede bulunmayan bir boşluk açtığı anlatıldı. Rapora göre; binada temel kirişler donatı alanı açısından yetersizdi. Binada kaçak bir kat da vardı.

876'ŞAR YIL HAPİSLERİ İSTENİYOR

KTÜ'nün raporu üzerine Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Kervan Pastanesi'nin sahipleri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel'in, mevcutlu olarak savcılığa getirilmesi talimatı verdi. Ancak haklarında "olası kastla kasten öldürme ve yaralama" suçlarından 876 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenen Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel'i kayıtlı adreslerinde bulamadı. Yakalama kararı çıkarılan Kervan Pastanesi'nin sahipleri aranırken dikkatleri çeken bir başka gelişme yaşandı.

AVUKATLARI ERSAN ŞEN ÇIKTI

KTÜ'ye hazırlatılan ve binanın yıkılmasına Kervan Pastanesi'nin neden olduğu yönündeki rapora firari Kervancıoğlu ve Pekel'in avukatı itiraz etti. BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, itiraz dilekçesine Kervancıoğlu ve Pekel'in avukatlığını kamuoyunun yakından tanıdığı ve son seçimde Cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini açıklayan Prof. Dr. Ersan Şen'in üstlendiği görüldü. Şen itirazında, "Kolonun kesildiği iddiasının kanıtlanmadığını" belirterek KTÜ'nün raporuna karşı çıktı.

"MÜVEKKİLİMİN MASUM OLDUĞUNA İNANIYORUM"

Kervan Pastanesi'nin sahipleri Kervancıoğlu ve Pekel'in masum olduğuna inandığını ve bu yüzden davayı üstlendiğini belirten Ersan Şen, "Ezgi Apartmanı'nda yaşamını yitiren hanımefendinin davasına baktığımız doğru. Fakat dava bitmeden kendisi iki çocuğuyla elim bir şekilde vefat etti. O dönemde ben de herkes gibi yardım çağrılarında bulundum. Bahsi geçen Kervan Pastanesi sahipleri ile hanımefendinin herhangi bir ihtilafı, uyuşmazlığı yoktu. Pastanenin sahipleri kaçak durumda ama binanın müteahhitleri onlar değil. Ben ceza hukukçusu olduğum için zor işlerin adamıyım. Ezgi Apartmanı depremden 25 yıl evvel yapılmış. Dosyayı Kervan Pastanesi'nin sahipleri yönünden alınabilir gördüm. Kalben ve vicdanen müvekkilimin masum olduğuna inanıyorum. Binada ciddi müteahhitlik hataları var ve ayrıca belediyenin de hataları var. Temsil ettiğim insanların iddia edildiği gibi binanın yıkıma neden olmadığına inanıyorum. Dosyayı zorla almadım. Suçsuz olduklarına inanmasam almazdım." dedi.

ŞEN'E TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Ersan Şen'in söz konusu davada sanıkların avukatlığını üstlenmesi büyük tepki çekti. İşte sosyal medyada atılan tweet'lerden bazıları: