Son Dakika Haberleri: Depremde arkadaşlarına yardımcı olan minikler birlikte maç izleyecek
Son Dakika Güncel Haber

Depremde arkadaşlarına yardımcı olan minikler birlikte maç izleyecek

1 saat önce

İstanbul'daki deprem sırasında Sultangazi'deki okullarının bahçesine çıkarken sınıflarındaki engelli arkadaşlarına yardımcı olan Alya Revna Çelik ve Berat Yalçın ile engelli arkadaşları Ecrin Başkaya, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan tarafından Beşiktaş - Alanyaspor maçına davet edildi.

İstanbul'daki deprem sırasında Sultangazi'deki okullarının bahçesine çıkarken sınıflarındaki engelli arkadaşlarına yardımcı olan Alya Revna Çelik ve Berat Yalçın ile engelli arkadaşları Ecrin Başkaya, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan tarafından Beşiktaş - Alanyaspor maçına davet edildi.

26 Eylül Perşembe günü yaşanan ve kent genelinde hissedilen 5,8 şiddetindeki deprem sırasında Sultangazi'deki okullarının bahçesine çıkarken sınıflarındaki engelli arkadaşlarına yardımcı olan Çelik ve Yalçın ile engelli arkadaşları Başkaya, İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan'ın daveti üzerine Beşiktaş - Alanyaspor maçını izlemek için bir araya geldi.

Maç öncesi üç arkadaş Vodafone Park önündeki Şehitler Tepesindeki Şehitler Anıtına ziyarette bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Şube Müdürlüğüne bağlı kadın ve erkek polislerin de maç öncesi eşlik ettiği Çelik, Yalçın ve Başkaya, gazetecilere yaptıkları açıklamada, birlikte maça geldikleri için duydukları mutluluğu anlattı.

Çelik, koyu bir Beşiktaş taraftarı olduğunun altını çizerek, maçı izleyeceği için heyecanlı olduğunu vurguladı.

Yalçın ve Başkaya'da Galatasaray taraftarı oldukların ancak Beşiktaş maçına gelmekten mutluluk duyduklarını anlattı.

Üç arkadaş daha sonra kendilerini maça davet eden İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan'a teşekkür etti.

Depremde arkadaşlarına yardımcı olan minikler birlikte maç izleyecek

Sultangazi, Beşiktaş, İstanbul, Deprem, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 06:11 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Burak Yılmaz attığı golden sonra yedek kulübesine koştu!
Beşiktaş'ın rakibi wolves'ten manchester city'ye sürpriz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'ndan Arda Kardeşler'e tepki! Rıdvan Dilmen'den VAR eleştirisi: Fikret Orman bile penaltı verir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2019 19:15:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Depremde arkadaşlarına yardımcı olan minikler birlikte maç izleyecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]