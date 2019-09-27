Son Dakika Haberleri: Depremde avizeler böyle sallandı...İstanbul'daki deprem Düzce'de de hissedildi
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Depremde avizeler böyle sallandı...İstanbul'daki deprem Düzce'de de hissedildi

1 saat önce

Depremde avizeler böyle sallandı.

Depremde avizeler böyle sallandı... İstanbul'daki deprem Düzce'de de hissedildi

DÜZCE - İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen 6 şiddetinde ki deprem Düzce'de de hissedildi. Düzceliler kendilerini binalardan dışarı attı.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre İstanbul'un Silivri İlçesi açıklarında meydana gelen 6 şiddetinde ki deprem 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999'da yaşanan depremde büyük yara almış Düzce'de de yoğun şekilde hissedildi. Depremin olduğu anlayan vatandaşlar kendilerini binalardan dışarı attılar. Vatandaşlar binalardan çıkarken bazı iş yerlerinde ki avizelerde sallanmaya devam etti. Bir çok vatandaş dıyarıda hemen yakınlarını aramaya başladı.

Depremi hisseden vatandaşlar önce başlarının döndüğünü fakat avizelerin sallanması ile deprem olduğunu anladıklarını söylediler.

Depremde avizeler böyle sallandı...İstanbul'daki deprem Düzce'de de hissedildi

İstanbul, Silivri, Düzce, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 01:11 Kaynak: İHA
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