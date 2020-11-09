Depremde bacaklarını kaybeden Ufuk, suyun 10 metre altında Atatürk'e saygı duruşunda bulundu - Son Dakika

Depremde bacaklarını kaybeden Ufuk, suyun 10 metre altında Atatürk'e saygı duruşunda bulundu

09.11.2020 19:23
Depremde bacaklarını kaybeden Ufuk, suyun 10 metre altında Atatürk'e saygı duruşunda bulundu, System.String[]

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, 17 Ağustos depreminde enkaz altında 3 gün kalarak iki bacağını kaybeden Ufuk Koçak, denizde 10 metre derinlikte Atatürk posteri önünde saygı duruşunda bulundu.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, 17 Ağustos depreminde enkaz altında 3 gün kalarak iki bacağını kaybeden Ufuk Koçak, denizde 10 metre derinlikte Atatürk posteri önünde saygı duruşunda bulundu.

17 Ağustos 1999 depreminde oturduğu binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalan ve 2 bacağını kaybeden, fakat yaşama azmini hiçbir zaman yitirmeyerek birçok spor dalıyla uğraşan engelli dalgıç eğitmeni Ufuk Koçak, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle dalış eğitmenleri Öztan Sönmez ve Erhan Onat ile Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında dalış yaptı. Koçak, yaklaşık 10 metre derinlikte, tekneden suya sarkıtılan 30 metrekarelik Atatürk posteri önünde 1 dakika saygı duruşunda bulundu. Koçak'ın bu anlarını fotoğraf sanatçısı Öztan Sönmez görüntüledi.Ufuk Koçak,  "Amacım her zaman ve her yerde Atatürk'ü saygı ve minnet ile anmak. Onun için nefesimi tuttum" dedi.


Depremde bacaklarını kaybeden Ufuk, suyun 10 metre altında Atatürk'e saygı duruşunda bulundu
Depremde bacaklarını kaybeden Ufuk, suyun 10 metre altında Atatürk'e saygı duruşunda bulundu
Depremde bacaklarını kaybeden Ufuk, suyun 10 metre altında Atatürk'e saygı duruşunda bulundu
Depremde bacaklarını kaybeden Ufuk, suyun 10 metre altında Atatürk'e saygı duruşunda bulundu

Mustafa Kemal Atatürk, 17 Ağustos, Gölcük, Koçak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Depremde bacaklarını kaybeden Ufuk, suyun 10 metre altında Atatürk'e saygı duruşunda bulundu - Son Dakika


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