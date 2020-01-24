Depremde bina yan yattı - Son Dakika

Depremde bina yan yattı
6 saat önce
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.5 büyüklüğündeki depremde bir bina yan yattı.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:20 Kaynak: İHA
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.5 büyüklüğündeki depremde bir bina yan yattı. Binada kimsenin olup olmadığı konusunda bir bilgiye ulaşılamadı.
(İHA)
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