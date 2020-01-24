Depremde bina yan yattı - Son Dakika
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Depremde bina yan yattı

6 saat önce

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.5 büyüklüğündeki depremde bir bina yan yattı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.5 büyüklüğündeki depremde bir bina yan yattı. Binada kimsenin olup olmadığı konusunda bir bilgiye ulaşılamadı.

(İHA)

Depremde bina yan yattı

Sivrice, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:20 Kaynak: İHA
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